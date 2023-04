Masters 1000 de Montecarlo: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

escuchar

Este domingo comienza la 54° edición del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer torneo de esta categoría en lo que va de la temporada 2023. El griego Stefanos Tsitsipas busca defender el título por segunda vez consecutiva tras sus triunfos en 2021 y 2022. En caso de consagrarse, se convertirá en el segundo tenista en alcanzar dicha marca el torneo (el único hasta el momento es Nadal, octacampeón entre 2005 y 2012 y tricampeón entre 2016 y 2018).

El certamen se juega en las canchas de polvo de ladrillo instaladas en el Montecarlo Country Club de Mónaco y reparte premios por €6.228.295. Entre las cosas a destacar se puede mencionar la vuelta a las canchas de Novak Djokovic, campeón en las ediciones de 2013 y 2015, y favorito al título tras las bajas de los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal (máximo ganador de la historia del torneo con 11 títulos), ambos ausentes por lesión. El serbio regresa al circuito luego de perder en las semifinales del ATP 500 de Dubai ante el ruso Daniil Medvedev en febrero de este año y tras haberse perdido los Masters 1000 de Indian Wells y Miami por su negativa a vacunarse contra el Covid-19.

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz son las bajas más importantes del Masters 1000 de Montecarlo

A diferencia del Masters 1000 de Miami, que finalizó el pasado 2 de abril y tuvo como campeón a Medvedev, en este torneo hay apenas tres argentinos en el cuadro principal (en Miami hubo ocho): Francisco Cerúndolo, quien tiene una dura parada en la primera ronda ante el británico Cameron Norrie; Diego Schwartzman, quien se enfrenta al belga David Goffin; y Sebastián Báez, quien juega ante el británico Jack Draper. Los tres hacen su debut este lunes, con horario a confirmar.

El cuadro completo del Masters 1000 de Montecarlo 2023

El cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, con tres argentinos y ocho tenistas directamente en la segunda ronda ATP - ATP

Djokovic es el máximo favorito a quedarse con el trofeo, aunque tendrá rivales difíciles en su camino, como Tsitsipas, quien conquistó Montecarlo en las dos últimas ediciones; y el ruso Medvedev, uno de los tenistas con mejor rendimiento en lo que va de la temporada con cuatro títulos: ATP 250 de Doha, ATP 500 de Dubai y Rotterdam, y Masters 1000 de Miami, además del segundo puesto en Indian Wells.

Con respecto a las ausencias, Alcaraz y Nadal anunciaron su baja casi al mismo tiempo, con apenas media hora de diferencia, lo que provocó un cimbronazo en la organización del torneo. “Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto”, comunicó Nadal.

El joven prodigio, por su parte, afirmó que tiene artritis postraumática en la mano izquierda y molestias en la columna vertebral: “Después de dos meses en el extranjero, estoy feliz de regresar a casa, pero triste porque terminé mi último partido en Miami con molestias físicas. Después de visitar a mi médico en Murcia y ser evaluado, no podré ir a Montecarlo para comenzar el recorrido por tierra batida (...) Tengo artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en la columna vertebral que necesitan descanso para prepararse para todo lo que está por venir”, anunció.

Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Indian Wells, mientras que perdió en semifinales de Miami FREDERIC J. BROWN - AFP

Los ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000

2000 : Cédric Pioline (Francia).

: Cédric Pioline (Francia). 2001 : Gustavo Kuerten (Brasil).

: Gustavo Kuerten (Brasil). 2002 : Juan Carlos Ferrero (España).

: Juan Carlos Ferrero (España). 2003 : Juan Carlos Ferrero (España).

: Juan Carlos Ferrero (España). 2004 : Guillermo Coria.

: Guillermo Coria. 2005 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2006 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2007 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2008 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2009 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2012 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2013 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2014 : Stanislas Wawrinka (Suiza).

: Stanislas Wawrinka (Suiza). 2015 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2016 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2019 : Fabio Fognini (Italia).

: Fabio Fognini (Italia). 2020 : No se realizó por la pandemia del Covid-19.

: No se realizó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Stefanos Tsitsipas (Grecia).

: Stefanos Tsitsipas (Grecia). 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).

Los máximos ganadores del Masters 1000 de Montecarlo

Rafa Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Montecarlo por gran margen AP

Rafael Nadal : 11 títulos.

: 11 títulos. Ilie Năstase (Rumania), Bjorn Borg (Suecia) y Thomas Muster (Austria): Tres cada uno.

(Rumania), (Suecia) y (Austria): Tres cada uno. Guillermo Vilas, Mats Wilander (Suecia), Ivan Lendl (República Checa - Estados Unidos), Sergi Bruguera (España), Gustavo Kuerten (Brasil), Juan Carlos Ferrero (España), Novak Djokovic (Serbia) y Stefanos Tsitsipas (Grecia): Dos cada uno.

LA NACION

Temas Masters 1000 de Montecarlo