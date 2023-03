Cuándo juega Manchester City vs. Crystal Palace, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Manchester City visitará este sábado en el estadio Selhurst Park de Londres a Crystal Palace por la fecha 27 de la Premier League de Inglaterra con el objetivo de sumar tres puntos para descontarle al líder, Arsenal, que enfrentará a un día después a Fulham. El encuentro se jugará está programado para las 14.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, DGO, Telecentro Play y Flow.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto de Josep Guardiola con una cuota máxima de 1.41. Su derrota, es decir una victoria del local, paga hasta 9.80. La parda llega a 5.50.

Crystal Palace vs. Manchester City

Premier League de Inglaterra - Fecha 27

Día : Sábado 11 de marzo.

: Sábado 11 de marzo. Hora : 14.30 (hora argentina).

: 14.30 (hora argentina). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+, DGO, Telecentro Play y Flow.

Los Cityzens acumulan 58 unidades en la tabla de posiciones producto de 18 triunfos, cuatro igualdades e igual cantidad de caídas. En los últimos cinco encuentro cosecharon cuatro alegrías y un empate, por lo que se ubican a cinco puntos del Gunners, líderes con 63.

Para el duelo, el entrenador español tiene a disposición a los argentinos Julián Álvarez y Máximo Perrone, ambos convocados por Lionel Scaloni a la selección argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao en la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de fines de marzo. Aunque Guardiola no dio indicios de la formación que utilizará, es probable que ninguno sea titular más allá de que el próximo martes el club tendrá que afrontar el compromiso de vuelta de octavos de final de la Champions League ante Leipzig -en la ida, de visitante, empató 1 a 1-.

Julián Álvarez no jugó en el último partido ante Newcastle y podría estar en el banco de suplentes vs. Crystal Palace Lexy Ilsley - Manchester City - Manchester City FC

El anfitrión está 12° en la clasificación con 27 puntos gracias a seis victorias, nueve pardas y 10 derrotas. Aunque no está comprometido con el descenso porque debajo tiene a varios rivales, hace nueve cotejos que no gana (cinco igualdades y cuatro cotejos perdidos) y todavía no lo consiguió en lo que va de 2023. La última vez fue en el último cotejo del año pasado 2 a 0 sobre Bournemouth y, desde entonces, hilvanó caídas contra Tottenham (0-4), Chelsea (0-1), Manchester United (1-2) y Aston Villa (0-1) y empates con los Red Devils (1-1), Newcastle (0-0), Brighton (1-1), Brentford (1-1) y Liverpool (0-0).

En la primera ronda del campeonato inglés se enfrentaron en Manchester y el City le ganó 4 a 2 al elenco dirigido por Patrick Vieira, que se adelantó 2 a 0 en la primera mitad con goles de John Stones en contra y de Joachim Andersen. Sin embargo, en el complemento sufrió el descuento de Bernardo Silva más el primer hat-trick de Erling Haaland y se quedó sin nada.

El del sábado será el cuarto duelo entre Guardiola y Vieira, dos volantes que marcaron la década del 90. Hasta el momento el historial está igualado con una victoria para cada uno más un empate.

