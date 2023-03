Cuándo juega PSG vs. Brest, por la Ligue 1 de Francia: día, hora y TV

escuchar

Tras quedar eliminado de la Champions League 2022/23 a manos de Bayern Munich, París Saint Germain, con Lionel Messi, visitará este sábado a Stade Brestois por la fecha 27 de la Ligue 1, el único certamen en el que compite porque también quedó afuera de la Copa de Francia. El cotejo está programado para este sábado a las 17 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el conjunto de Christophe Galtier es favorito al triunfo con una cuota máxima de 1.47. Su derrota, es decir un triunfo del local, cotiza hasta 7.50 mientras que el empate paga por hasta 5.20.

Stade Brestois vs. PSG

Ligue 1 de Francia - Fecha 27

Día : Sábado 11 de marzo.

: Sábado 11 de marzo. Hora :

: TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

El torneo doméstico galo es el único torneo que le queda PSG en la temporada y en el que es el máximo favorito a quedarse con el título. Actualmente, lo lidera con 63 puntos gracias a 20 triunfos, tres empates e igual cantidad de derrotas y su escolta es Olympique de Marsella con 55 unidades, por lo que recuperó la tranquilidad y le lleva ocho luego de un par de traspiés que le permitieron a su escolta, a Lens y a Mónaco acercarse. Sin embargo, hilvanó tres alegrías consecutivas, entre ellas una ante el equipo de Leonardo Balerdi, y tomó aire nuevamente.

El equipo no atraviesa sus días más sencillos luego de despedirse del campeonato europeo, el gran objetivo de la temporada y anhelo desde hace varios años. En 180′ contra el conjunto bávaro, no convirtió y las críticas apuntaron principalmente al director técnico Galtier, sobre quien aseguran que no seguirá en el cargo el próximo año deportivo, a Messi y a Kylian Mbappé. En ese contexto y sin Neymar, quien por estos días será sometido a una intervención quirúrgica en su tobillo derecho en Qatar y se ausentará lo que resta del calendario, buscará un triunfo para recuperar el ánimo y no permitir que sus perseguidores se acerquen.

Su rival de turno, Brest, está 15° en la tabla de posiciones con 23 puntos gracias a cinco triunfos, ocho pardas y 13 derrotas. Su prioridad es evitar uno de los cuatro descensos y, más allá de que se está salvando, necesita sumar porque tiene cuatro equipos detrás en una brecha de tres unidades.

El historial reciente entre ambas instituciones favorece a París Saint Germain, quien se impuso en los últimos seis encuentros. En la primera rueda de la Ligue 1 2022/23 la victoria para el elenco de Messi en el Parque de los Príncipes fue 1 a 0.

