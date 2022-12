Cuándo juega PSG vs. Racing de Estrasburgo, por la Ligue 1 de Francia: día, horario y TV

escuchar

Tras el parate por el Mundial Qatar 2022, esta semana se reanuda la Ligue 1 de Francia y el único líder, París Saint Germain, recibe en el Parque de los Príncipes a Racing de Estrasburgo sin Lionel Messi, que está en Rosario descansando tras ser campeón de la Copa del Mundo y se estima que se reincorporará al plantel el 3 de enero. El encuentro correspondiente a la fecha 16 se juega este miércoles a las 17 (hora argentina) y lo transmite ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En las principales casas de apuestas el favorito al triunfo es el conjunto de Christophe Galtier con una cuota máxima de 1.25. Su derrota cotiza hasta 15.0 y el empate, a 7.60.

París Saint Germain vs. Racing de Estrasburgo

Día : Miércoles.

: Miércoles. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

PSG lidera la Liga de Francia con 41 puntos gracias a 13 triunfos y dos empates en 15 juegos. Es el único invicto que tiene el certamen y se encamina a su segundo título en fila. Su inmediato perseguidor es Lens con 35 unidades mientras que su rival de turno está penúltimo y en zona descenso con apenas 11 puntos -ganó un juego, igualó ocho y perdió seis-.

Galtier no cuenta con Messi para la reanudación del torneo tras la Copa del Mundo, pero sí con Kylian Mbappé quien tras perder la definición con Francia ante la selección argentina retomó los entrenamientos en su club. También será de la partida Neymar, quien tras ser eliminado en cuartos de final con Brasil se reincorporó a la entidad parisina. Ambos son los máximos artilleros del campeonato galo con 12 y 11 anotaciones, respectivamente. El brasileño también suma nueve asistencias, una menos que el rosarino.

Neymar acumula 11 goles y 9 asistencias en la actual Ligue 1 con París Saint Germain y es una de las figuras del certamen thibault camus - AP

En la conferencia de prensa previa al partido contra Racing de Estrasburgo el director técnico de PSG fue consultado por una supuesta “falta de respeto” de Messi a Mbappé tras la consagración de la Argentina en la cita ecuménica de Qatar tras derrotar en la final a Francia y respondió tajantemente: “Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a Lionel Scaloni. Eso es lo que me importa”.

Además, destacó la predisposición del joven delantero francés para retomar las prácticas tres días después de la definición del Mundial: ”Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente”.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes se registraron tres triunfos de PSG y dos empates. Este año se vieron las caras el 29 de abril por la temporada 2021/22 de la Ligue 1 y terminó 3 a 3.

