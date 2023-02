Cuándo juega Tottenham vs. Manchester City, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 13.30 (hora argentina), Tottenham y Manchester City se enfrentan en un compromiso correspondiente a la fecha 22 de la Premier League. El encuentro se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Cristian ‘Cuti’ Romero será titular, mientras que en el visitante, Julián Álvarez partiría desde el banco de suplentes.

Los comandados por el italiano Antonio Conte están en la quinta ubicación con 36 unidades cosechadas a lo largo de 21 encuentros. El equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola, por su parte, se ubica segundo en la tabla de posiciones con un total de 45 puntos conseguidos tras 20 partidos jugados (adeuda su duelo frente a Arsenal por la fecha 12, que se llevará a cabo el 15 de febrero en Londres).

Manchester City ganó el último duelo ante Tottenham, hace dos semanas, por 4 a 2 OLI SCARFF - AFP

El combinado local viene de derrotar 1 a 0 a Fulham con un gol de Harry Kane, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Spurs junto a Jimmy Greaves, con 266 tantos. Su rival de turno, el elenco citizen, viene de golear 3 a 0 a Wolverhampton con un hat-trick del noruego Erling Haaland, que se ubica en lo más alto de la tabla de goleadores, con la exorbitante cifra de 25 goles convertidos en 19 encuentros disputados en Premier League (el segundo en la tabla de anotadores es justamente Kane, pero con 16, es decir, con nueve goles menos).

Tottenham vs. Manchester City: todo lo que hay que saber

Premier League - Fecha 22.

Día : Domingo 5 de febrero.

: Domingo 5 de febrero. Hora : 13.30 (hora argentina).

: 13.30 (hora argentina). Estadio : Tottenham Hotspur Stadium.

: Tottenham Hotspur Stadium. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Antonio Conte, DT de Tottenham, podría regresar al banco de suplentes luego de perderse algunos partidos debido a una extirpación laparoscópica de la vesícula biliar. Cristian Stellini, ayudante de campo en los Spurs, se mostró confiado ante la posibilidad de que el italiano regrese a dirigir a su equipo: “Todavía no lo sabemos. Estamos listos para hacer todo. Probablemente el médico que hizo la cirugía tiene que decidir por él”, comentó. “Creo que nadie aquí puede mantener a Antonio tranquilo. Él sabe que tener una cirugía y una sorpresa como la que tuvo, no es fácil. Es un hombre inteligente, así que sabe lo que le pasó. No es la peor cirugía que te pueden hacer, pero es una cirugía. Hay que tener cuidado y Antonio tiene que hacerlo”, cerró.

En el equipo visitante, el entrenador ‘Pep’ Guardiola afrontará su primer partido sin una pieza clave a lo largo de la temporada, João Cancelo, quien se fue a préstamo a Bayern Münich de Alemania por “falta de minutos”, según sus propias palabras. Ante esto, el DT español aclaró que, luego del Mundial Qatar 2022, cambiaron la forma de juego y comenzaron a darle más a otros jugadores del plantel con el objetivo de probarlos. Frente a eso, el entrenador explicó que Cancelo “necesita jugar para ser feliz”, por lo que el método no lo convencía y decidieron dejarlo ir al equipo alemán.

'Pep' Guardiola se lamenta tras una de las últimas caídas de Manchester City; busca levantar vuelo OLI SCARFF - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

Manchester City lleva las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo. Su triunfo tiene una cuota máxima de 1.70. Su derrota, es decir, una victoria de Tottenham, cotiza hasta 4.25. El empate paga 4.10.

Posibles formaciones

Tottenham : Hugo Lloris ; Cristian ‘Cuti’ Romero , Eric Dier , Ben Davies ; Pedro Porro , Pierre-Emile Hojbjerg , Rodrigo Bentancur , Ivan Perisic ; Dejan Kulusevski , Harry Kane y Heung Min Son.

: Hugo ; Cristian ‘Cuti’ , Eric , Ben ; Pedro , Pierre-Emile , Rodrigo , Ivan ; Dejan , Harry y Heung Min Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Manuel Akanji, Rubén Dias o Aymeric Laporte, Nathan Ake; Ilkay Gündogan, Rodri, Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Erling Haaland y Phil Foden.

