Cuándo juegan Belgrano y Colón, por la Copa Argentina 2023: día, horarios y TV

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2023 continúan esta semana con dos partidos en los que saldrán a la cancha los equipos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) Belgrano de Córdoba y Colón de Santa Fe con el objetivo de imponer condiciones contra rivales del ascenso y avanzar a la siguiente instancia del torneo, en la que ya esperan otros 15 clubes. Ambos elencos se presentan este miércoles y los partidos se transmiten en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrán ver por las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

El Pirata chocará a las 15.30 con Independiente Rivadavia de Mendoza, que milita en la Primera Nacional, en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja. El conjunto de Guillermo Farré le ganó en su última presentación por el torneo local a Newell’s 1 a 0 y está tercero en la tabla de posiciones junto a Defensa y Justicia con 24 puntos, nueve menos que el líder, River Plate. Quien se imponga en el cruce tendrá como próximo oponente a Claypole, que sorprendió a Newell’s.

El Sabalero, que desde la llegada de Néstor ‘Pipo’ Gorosito a la dirección técnica mejoró considerablemente, lleva 10 partidos sin caer, con más empates que victorias, y escaló al vigésimo puesto en la clasificación; jugará a las 21.30 vs. Colegiales, equipo que marcha undécimo en el Apertura de la B Metropolitana, en el Único de San Nicolás. El vencedor enfrentará en 16avos de final a Lanús o Sol de Mayo.

Colón de Santa Fe, de la mano de Néstor Gorosito, mejoró en los últimos partidos en la LPF Fotobaires

Los cinco equipos denominados ‘grandes’ en la Argentina están en 16avos de final. Boca se impuso a Olimpo de Bahía Blanca 2 a 1 en Chaco y espera por Barracas Central o Estudiantes de Buenos Aires; River superó a Racing de Córdoba 3 a 0 y enfrentará a Chacarita o Talleres de Córdoba; Racing se impuso 3 a 1 a San Martín de Formosa y jugará contra San Martín de Tucumán, verdugo de Deportivo Morón; San Lorenzo le ganó a Sarmiento de Resistencia 3 a 0 y chocará contra Platense o Defensores de Belgrano; e Independiente le ganó a Ciudad de Bolívar 3 a 0 y aguarda por Central Córdoba de Santiago del Estero o Comunicaciones.

Teniendo en cuenta que restan 17 partidos de 32avos de final, la mayoría de los clubes que ganaron todavía no tienen rivales para 16avos. Las únicas llaves confirmadas, además de la de la Academia y el Santo tucumano, son las de Defensa y Justicia vs. Centro Español y Patronato vs. Argentinos Juniors.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2023, con los cinco equipos 'grandes' en 16avos de final

