Cuándo juegan los Leones vs. Chile, por el reposicionamiento en el Mundial de hockey

Tras la eliminación de la pelea por el título a manos de Corea del Sur en los octavos de final, la selección argentina masculina de hockey sobre césped, los Leones, enfrentará este lunes a su par de Chile por el reposicionamiento en el Mundial que se desarrolla en Bhubaneswar-Rourkela, India, con el objetivo de despedirse definitivamente de la Copa del Mundo con una alegría, a pesar de la desilusión por la temprana eliminación. El encuentro comienza a las 8 (hora argentina) y lo transmite en vivo ESPN, por lo que también se puede ver en la plataforma digital Star+.

El equipo dirigido por Mariano Ronconi parecía tener el partido controlado ante Corea del Sur (ganaba 5 a 3 hasta el último cuarto), pero una serie de desatenciones defensivas le permitieron al combinado asiático igualarlo para luego acceder a los cuartos de final por intermedio de los shoot-outs. Luego de la dura caída, el DT argentino habló con los medios de prensa y fue claro sobre el sentimiento que generó la eliminación: desilusión.

“Es difícil hacer un análisis del partido en este momento, lo primero que siento es una desilusión muy grande. No conseguimos lo que queríamos”, comentó en diálogo con ESPN inmediato a la derrota. En un breve resumen conceptual, Ronconi consideró que “el hockey es un deporte de área y si defendés mal en la propia, perdés”. En línea con eso, explicó los cuatro goles recibidos por córner corto, vía por la que Corea mostró una gran eficacia. El entrenador asumió que a los Leones les faltó “manejar más la pelota” y jugar mejor en “los momentos importantes del partido”.

El rival de turno en el reposicionamiento, Chile, quedó eliminado en la etapa de grupos, más precisamente en la zona C, tras perder los tres partidos y luego de haber convertido solo tres goles contra los 20 que recibió (3 a 1 vs. Nueva Zelanda, 3 a 2 vs. Malasia y 14 a 0 vs. Países Bajos). El último encuentro ante los Leones fue en la final de la última Copa Panamericana, en la que el equipo albiceleste se alzó con el trofeo tras ganar 5 a 1. Los trasandinos, son debutantes mundialistas, por lo que esta actuación, para ellos es igualmente histórica.

La Copa del Mundo culminará el 29 de enero con la definición. Por cuarta vez es sede el país asiático, al igual que en 1982, 2010 y 2018. Así, dejó atrás a Países Bajos que lo organizó en tres ocasiones.

Los Leones vs. Chile: todo lo que hay que saber

Mundial de hockey masculino - Reposicionamiento por el 9° puesto.

Día : Jueves 26 de enero.

: Jueves 26 de enero. Hora : 8 (hora argentina).

: 8 (hora argentina). Estadio : Internacional de Hockey Birsa Munda, Rourkela.

: Internacional de Hockey Birsa Munda, Rourkela. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

El plantel de Los Leones tiene 11 debutantes en citas ecuménicas y otros con experiencia @ArgFieldHockey

Cuadro del Mundial de hockey 2023

Cross-over (octavos de final)

Malasia 2 (3) - (4) 2 España .

. Alemania 5 - 1 Francia.

India 3 (4) - (5) 3 Nueva Zelanda .

. Argentina 5 (2) - (3) 5 Corea del Sur.

Cuartos de final

Australia 4-3 España.

Inglaterra 2 (3)-(4) 2 Alemania.

Bélgica 2-0 Nueva Zelanda.

Países Bajos 5-1 Corea del Sur.

Cronograma de las semifinales en Bhubaneswar

Australia vs. Alemania (viernes 27 de enero a las 8, hora argentina).

(viernes 27 de enero a las 8, hora argentina). Países Bajos vs. Bélgica (viernes 27 de enero a las 10.30, hora argentina).

El cuadro del Mundial de hockey masculino, con los cuatro semifinalistas

Palmarés del Mundial de hockey masculino

El máximo ganador de la historia es Pakistán, que se impuso por última vez en 1994 y se ausenta en la edición 2023. Antes lo hizo en 1971, 1978 en la Ciudad de Buenos Aires y 1982. En ese marco, Australia y Países Bajos, que tienen tres estrellas cada uno, pueden alcanzarlo. Los oceánicos lideraron en 1986, 2010 y 2014 mientras que los neerlandeses lo hicieron en 1973, 1990 y 1998. El podio lo completa Alemania con dos vueltas olímpicas en 2002 y 2006.

Bélgica e India son los otros dos países que se dieron el lujo de levantar el trofeo en alguna de las 14 veces que se puso en disputa. De hecho, los belgas son los vigentes campeones con la coronación en Bhubaneswar 2018. Alcanzaron el podio pero nunca celebraron España -dos segundos puestos y un tercero-, Inglaterra -escolta una vez- y la Argentina -tercero en 2014-.

