Cuándo se juega la final del Australian Open femenino entre Elena Rybakina y Aryna Sabalenka

Elena Rybakina y Aryna Sabalenka se enfrentarán este sábado a las 5.30 (hora argentina) por la final del Australian Open femenino, el primer Grand Slam de la temporada. El duelo se disputará en el estadio Rod Laver Arena de Melbourne park y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Para acceder a la final la joven rusa de 23 años que representa a Kazajistán desde 2018 porque sustenta económicamente su carrera derrotó en semifinales por 7-6 (4) y 6-3 a Victoria Azarenka, dos veces campeona en Australia. La bielorrusa, por su parte, se impuso por 7-6 (1) y 6-2 a la polaca Magda Linette y sigue invicta en la temporada con 10 triunfos consecutivos y sin ceder ninguno de los sets que afrontó.

Elena Rybakina vs. Aryna Sabalenka

Australian Open - Final femenina

Día: Sábado.

Sábado. Hora: 5.30 (hora argentina).

5.30 (hora argentina). TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, celebra después de derrotar a Belinda Bencic, de Suiza, en su partido de cuarta ronda en el Abierto de Australia de tenis, en Melbourne, Australia, el lunes 23 de enero de 2023. (AP Foto/Aaron Favila)

El duelo tendrá cara a cara a las dos máximas favoritas a campeón según los pronósticos de las apuestas desde que la N° 1 del mundo, Iga Swiatek, fue eliminada por Rybakina en cuarta ronda por un doble 6-4. Pero la candidata al triunfo y, en consiguiente, a quedarse con el trofeo, es Sabalenka, aunque no con demasiada ventaja. Su consagración paga hasta 2.05 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota cotiza a un tope de 2.55.

Las jóvenes tenistas se enfrentaron tres veces entre sí y siempre ganó la bielorrusa, actual número 5 del ranking de la WTA. La primera vez fue en 2019 en cuartos de final del certamen de Wuhan y se impuso 6-3, 1-6 y 6-1; la siguiente en la misma instancia del campeonato de Abu Dhabi en 2021 y ganó 6-4, 4-6 y 6-3; y la última en octavos de Wimbledon 2021 y celebró 6-3, 4-6 y 6-3. Curiosamente, esa fue la última derrota de la kazaja en el Grand Slam que se juega sobre canchas de césped porque en 2022 se consagró campeona.

Aryna Sabalenka ganó los tres partidos en que enfrentó a Elena Rybakina WTA

Sus grandes actuaciones en Oceanía se reflejarán la próxima semana en el escalafón internacional. Elena Rybakina, de ganar, ascenderá hasta el octavo puesto mientras que Aryna Sabalenka, más allá de lo que ocurra en el juego, será la nueva número 2.

“Va a ser una batalla difícil. Creo que no tendré que sacar tan rápido, porque realmente no importa la velocidad. Es importante tener una buena ubicación en el servicio. En estas condiciones, sacar con toda la fuerza, con toda la potencia, no es fácil, la pelota realmente no va”, analizó la representante de Kazajistán en la previa a la final. Su contrincante, en tanto, destacó su presente: “Ella está jugando un gran tenis, sirviendo bien. Tengo que trabajar para ponerla bajo presión. Creo que solo necesito seguir haciendo lo mismo, sin importar las condiciones”.

La última ganadora del certamen fue la tenista local Ashleigh Barty, quien luego de ganar por primera vez el Grand Slam en su país se retiró sorpresivamente de la actividad siendo la N° 1 del mundo. Antes, en 2021, se impuso la japonesa Naomi Osaka -ganadora también en 2019- y en 2020 la estadounidense Sofía Kenin.

La máxima campeona del torneo es la australiana Margaret Court con 11 títulos, seguida de la norteamericana Serena Williams con siete. La también local Nancye Wynne ganó seis veces ante sus compatriotas.

