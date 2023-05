El video de Lionel Messi en el que pidió perdón a PSG: por qué lo sancionaron y qué pasa con él

escuchar

Lionel Messi y París Saint Germain (PSG) sumaron una nueva semana de desencuentros en la historia que los une desde 2021. Y pese a que París es considerada la ciudad del amor, en esta relación parece que se terminó. Si bien Leo transitó momentos de mucho bienestar en el club, fue mayor la parte del tiempo en la que no lo aceptaron. O no lo quisieron como él estaba acostumbrado cuando se tuvo que ir de Barcelona, su casa de toda la vida. Por eso, luego de que el martes PSG decidiera sancionarlo por haber faltado a un entrenamiento que originariamente no estaba en carpeta y que lo agarró con un pie arriba del avión rumbo a Arabia Saudita para cumplir con compromisos comerciales, Messi habló. Fue mediante un breve video en el que pidió perdón al club y a sus compañeros.

“Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada les quiero pedir perdón a mis compañeros y al club. Sinceramente pensé que tendríamos libre después del partido (con Lorient), como venía pasando en las semanas anteriores y ya tenía programado este viaje a Arabia, que ya lo había cancelado anteriormente. Vuelvo a pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida”, finalizó.

Messi pidió perdón al PSG y a sus compañeros por el viaje a Arabia Saudita - GIF

¿Qué pasó? ¿Por qué sancionaron a Messi?

PSG suspendió a Lionel Messi en el tramo final de la Ligue 1 de Francia, el único certamen que aún puede ganar. La institución presidida por Nasser Al-Khelaïfi tomó una severa decisión con el capitán de la selección argentina y no le permitirá entrenar, jugar ni tampoco cobrar el sueldo durante dos semanas. El motivo de la sanción se debe a un viaje de negocios a Arabia Saudita realizado por la ‘Pulga’ para cumplir con su contrato con la oficina de turismo del país medio oriental. De esta manera, se perderá dos de los cinco partidos restantes de su equipo en el certamen local, en el que tiene todo para ser campeón.

La “escapada” del rosarino se dio sin autorización previa e inmediatamente después de la dura caída de PSG por 3 a 1 ante Lorient en el marco de la fecha 33 de la Ligue 1, motivo por el cual los dirigentes, los hinchas y hasta incluso sus propios compañeros se habrían mostrado muy molestos. Mucho más con su ausencia a los entrenamientos en el comienzo de una semana de impaciencia y fastidio en el Parque de los Príncipes.

El viaje de la discordia: Messi cumplió con acuerdos comerciales en Arabia y en PSG se enojaron - - Saudi Tourism Authority

Esta sanción se da en un contexto complicado entre ambas partes, cerca del fin del contrato laboral (el próximo 30 de junio) y, a su vez, en medio de una presunta negociación entre Messi y Barcelona para reencontrarse de cara a la próxima temporada. Además, se suma a las críticas de gran parte de la hinchada del club parisino desde la eliminación en la Champions League en octavos de final a manos de Bayern Munich. Con este nuevo conflicto en puerta, el elenco catalán se frota las manos para intentar repatriar al argentino.

La prohibición significa que Messi no dirá presente en los próximos dos partidos de PSG en la Ligue 1, cuando visite a Troyes el domingo 7 y reciba a Ajaccio el 13; por lo que su regreso se daría el 21, en el encuentro contra Auxerre. La reciente caída ante Lorient derivó en que la posición del equipo en la cima del campeonato esté nuevamente comprometida; su escolta, Olympique de Marsella, recortó la distancia a cinco puntos luego de vencer 2 a 1 a Auxerre. Aún así, si los resultados se dan, el elenco dirigido por Christophe Galtier también podría confirmar su defensa del título sin su presencia.

La temprana eliminación en Champions League condiciona los ánimos en PSG; Leo es el blanco Andreas Schaad - AP

El mensaje de Messi conlleva otros hechos

A la sanción de Messi, conocida el martes, le siguieron varias situaciones desagradables: las más destacadas estuvieron protagonizadas por los hinchas que se acercaron al club a insultar a varias estrellas, culpándolas del mal desempeño del equipo, con especial foco en el argentino. En realidad, el fastidio tiene más que ver con la eliminación en octavos de final de la Champions League, certamen que es la obsesión y trofeo esquivo del club. Porque en el torneo local, de no mediar nada extraordinario, festejarán. El DT, en tanto, Christophe Galtier, habló sobre la suspensión de Messi y dio indicios de que él no fue quién tomó la decisión, ni la fomentó.

Si bien Messi se caracteriza por su perfil bajo y por no entrar en conflicto con las instituciones en las que juega, y se entiende, tuvo este gesto de pedido de disculpas para aquietar las aguas, se sabe, pronto se irá de París. Se desconoce si finalmente recalará o no en Barcelona. Pero las cartas están echadas. La relación Messi-PSG no va más. Y no fue Messi quién lo decidió.

Los hinchas del PSG enfurecidos

Los partidos que le quedan a PSG en la Ligue 1

Domingo 7 de mayo a las 15.45 (hora argentina) vs. Troyes (V) - Fecha 34 de la Ligue 1.

- Fecha 34 de la Ligue 1. Sábado 13 de mayo a las 16 (hora argentina) vs. Ajaccio (L) - Fecha 35 de la Ligue 1.

- Fecha 35 de la Ligue 1. Domingo 21 de mayo a las 15.45 (hora argentina) vs. Auxerre (V) - Fecha 36 de la Ligue 1.

- Fecha 36 de la Ligue 1. Domingo 27 de mayo vs. RC Strasburgo (L) - Fecha 37 de la Ligue 1.

- Fecha 37 de la Ligue 1. Sábado 3 de junio vs. Clermont (V)- Fecha 38 de la Ligue 1.

Lionel Messi es uno de los futbolistas que mejor rindió en el año, pero los hinchas no lo aceptan

Con el rosarino en su plantel nuevamente (de no mediar nada extraordinario), PSG visitará a Auxerre el 21 de mayo por la fecha 36. Luego enfrentará a RC Strasburgo y Clermont. Teniendo en cuenta su poderío y los rivales que tiene por delante, es muy probable que consiga su segundo título consecutivo y el undécimo en su historia poco antes de que concluya su vínculo con Messi, a quien se le vence el contrato el 30 de junio y, de momento, no hay indicios de se vaya a extender mientras Barcelona puja por repatriarlo.

