Dónde ver a Newell’s, Estudiantes y Huracán por la Copa Sudamericana: TV y streaming

Este martes, tres equipos argentinos afrontarán compromisos correspondientes a la tercera fecha de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2023: en primer turno, desde las 19, Huracán se verá las caras ante Danubio de Uruguay; luego, a partir de las 21, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Bragantino de Brasil; por último, a las 21.30, Newell’s recibirá en el estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa a Santos de Brasil.

Tanto la ‘Lepra’ como el Pincha tienen puntaje ideal luego de las dos primeras jornadas. El ‘Globo’, por su parte, está puntero por diferencia de gol en una zona en la que todos los integrantes tienen tres unidades. El equipo comandado por Gabriel Heinze viene de derrotar a Blooming de Bolivia por 3 a 0 con dos tantos de Marcos Portillo y uno de Djorkaeff Reasco; el de Eduardo Domínguez goleó 4 a 0 a Tacuary de Paraguay con goles de Santiago Núñez, Eros Mancuso, Pablo Piatti y Guido Carrillo; mientras que los dirigidos por Diego Dabove perdieron por la mínima diferencia con Emelec de Ecuador (gol del argentino Caín Fara).

El encuentro entre Huracán y Danubio de este martes se transmite por ESPN y Star+ Aníbal Greco - La Nación

Cómo ver online los partidos de Huracán, Estudiantes (LP) y Newell’s

El encuentro entre los de Parque Patricios y los de Montevideo, que se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó, comienza a las 19 (hora argentina) y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En tanto, los duelos entre Bragantino vs. Estudiantes y Newell’s vs. Santos, solo se pueden seguir por DSports y DGO, luego de la decisión de DirecTV de no retransmitir los partidos por el canal Eventos de Flow.

Huracán vs. Danubio (Uruguay)

Bragantino (Brasil) vs. Estudiantes (LP) y Newell’s vs. Santos (Brasil)

En las primeras dos fechas del segundo certamen más importante de Sudamérica a nivel clubes, DirecTV (que tiene parte de los derechos del torneo), llegó a un acuerdo para transmitir por el canal de Eventos de Flow los duelos que se transmitían por su señal en caso de que participara algún equipo argentino. Sin embargo, desde esta semana, decidieron desconocer dicho arreglo. Ante esto, los primeros equipos ‘afectados’ por esta resolución son el ‘Pincha’ y la ‘Lepra’. En tanto, el miércoles, sufrirán las mismas consecuencias los hinchas de San Lorenzo (se enfrenta a Palestino). Los tres enfrentamientos solo se podrán ver en vivo a través de DSports y su plataforma de streaming DGO.

San Lorenzo vs. Fortaleza, por la fecha 2 del grupo H, se transmitió por DSports y Flow Fotobaires

Cronograma de los equipos argentinos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2023

Huracán vs. Danubio (Uruguay) - grupo B - martes 2 de mayo - 19 (hora argentina) - ESPN.

- grupo B - martes 2 de mayo - 19 (hora argentina) - ESPN. Red Bull Bragantino (Brasil) vs. Estudiantes de La Plata - grupo C - martes 2 de mayo - 21 (hora argentina) - DSports.

- grupo C - martes 2 de mayo - 21 (hora argentina) - DSports. Newell’s vs. Santos (Brasil) - grupo E- martes 2 de mayo - 21.30 (hora argentina) - DSports.

- grupo E- martes 2 de mayo - 21.30 (hora argentina) - DSports. Palestino (Chile) vs. San Lorenzo - grupo H - miércoles 3 de mayo - 19 (hora argentina) - DSports.

- grupo H - miércoles 3 de mayo - 19 (hora argentina) - DSports. Puerto Cabello (Venezuela) vs. Tigre - grupo D - miércoles 3 de mayo - 21 (hora argentina) - ESPN.

- grupo D - miércoles 3 de mayo - 21 (hora argentina) - ESPN. Gimnasia de La Plata vs. Goias (Brasil) - grupo G - jueves 4 de mayo - 19 (hora argentina) - ESPN.

- grupo G - jueves 4 de mayo - 19 (hora argentina) - ESPN. Defensa y Justicia vs. Peñarol (Uruguay) - grupo F - jueves 4 de mayo - 21 (hora argentina) - ESPN.

Tablas de posiciones

