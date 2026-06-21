Ecuador empató 0-0 con Curazao, por el Mundial 2026

El encuentro entre Ecuador y Curazao se llevó a cabo el 20 de junio de 2026 a las 21.00 en el Kansas City Stadium. Ante la mirada del árbitro Ning Ma, ambos equipos igualaron sin goles en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.

El planteo táctico y la intensidad

El partido estuvo marcado por un contraste de sistemas: Ecuador saltó al campo con un esquema 3142, mientras que Curazao se refugió en un 541 defensivo. Ante la falta de contundencia en los metros finales, los entrenadores buscaron soluciones en el banco de suplentes. Por el lado de Ecuador, a los 45 minutos ingresó Kevin Rodríguez por Jordy Alcívar, seguido más tarde por los cambios de Nilson Angulo, Ángelo Preciado y Jordy Caicedo. En Curazao, la urgencia de refrescar las piernas llevó a movimientos clave, destacando el ingreso de Gervane Kastaneer por una molestia física de Jürgen Locadia a los 83 minutos.

Dominio y estadísticas

A pesar de la paridad en el 0-0 definitivo, el trámite del juego mostró una superioridad numérica marcada por Ecuador, que registró un 74,8% de posesión frente al 25,2% de Curazao. El conjunto ecuatoriano buscó romper el cero insistentemente, acumulando 28 disparos en total, de los cuales 15 fueron a puerta, además de ejecutar 9 tiros de esquina. Por su parte, Curazao se enfocó en el orden defensivo, logrando apenas 10 remates con 3 al arco.

Disciplina táctica

La intensidad física derivó en varias amonestaciones necesarias para cortar los circuitos de juego: