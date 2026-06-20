Mundial 2026, en vivo: juegan Países Bajos y Alemania, mientras Argentina se prepara para enfrentar a Austria

Luego de empatar en el debut 1-1 con Brasil, la selección de Marruecos derrotó este viernes por 1-0 a la de Escocia en Boston y la despojó del primer puesto del grupo C del Mundial 2026. Le alcanzó con el gol de Ismael Saibari a los 73 segundos, el más rápido marcado hasta aquí en esta Copa del Mundo, para quedarse con un triunfo que terminó siendo sufrido, porque el equipo europeo le generó múltiples acciones de peligro sobre el final del juego.

En rigor, el conjunto marroquí no fue capaz de aumentar la diferencia cuando tuvo las oportunidades, por la mala puntería, las buenas atajadas del arquero Angus Gunn y un tiro en el travesaño, y en el desenlace se aferró al plan casi único de defender la diferencia. Entonces, Escocia se animó, en una versión mejorada a partir de los cambios, y Bono, el guardavalla de Marruecos, encontró trabajo inesperado ante un rival al que el exceso de ímpetu le nublaba la vista cerca del arco.