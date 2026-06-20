Mundial 2026, en vivo: juegan Países Bajos y Alemania, mientras Argentina se prepara para enfrentar a Austria
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Marruecos le ganó a Escocia con el gol más rápido de este Mundial y trepó a la punta del grupo C
Luego de empatar en el debut 1-1 con Brasil, la selección de Marruecos derrotó este viernes por 1-0 a la de Escocia en Boston y la despojó del primer puesto del grupo C del Mundial 2026. Le alcanzó con el gol de Ismael Saibari a los 73 segundos, el más rápido marcado hasta aquí en esta Copa del Mundo, para quedarse con un triunfo que terminó siendo sufrido, porque el equipo europeo le generó múltiples acciones de peligro sobre el final del juego.
En rigor, el conjunto marroquí no fue capaz de aumentar la diferencia cuando tuvo las oportunidades, por la mala puntería, las buenas atajadas del arquero Angus Gunn y un tiro en el travesaño, y en el desenlace se aferró al plan casi único de defender la diferencia. Entonces, Escocia se animó, en una versión mejorada a partir de los cambios, y Bono, el guardavalla de Marruecos, encontró trabajo inesperado ante un rival al que el exceso de ímpetu le nublaba la vista cerca del arco.
El origen la camiseta azul que Brasil utilizará frente a Haití y la comparación con Argentina
La historia, de nuestro lado, tiene sus variantes pero es más o menos sabida. Enterado de que, en cuartos de final, la Argentina debería usar nuevamente camiseta alternativa ante Inglaterra, Carlos Salvador Bilardo decidió que, bajo ninguna circunstancia, volverían a ponerse las azules que ya habían vestido ante Uruguay, por octavos, días atrás -eran algunos gramos más pesadas que la versión celeste y blanca. Ahí apareció la figura de Rubén Moschella, empleado de la AFA y el gran héroe en ese lío, que tras recorrer innumerables tiendas de la capital mexicana, llevó algunos modelos a la concentración para que Bilardo tomase la decisión final. “Qué linda esta camiseta; con esta le vamos a ganar a Inglaterra”, dijo Diego Maradona al ver el icónico uniforme con el que se consagró mundialmente en el Estadio Azteca. Y no hubo más discusión. El resto es historia.
Un futbolista de España volvía a la concentración, quiso ingresar y no lo reconocieron
El delantero de la selección española Borja Iglesias regresaba a la concentración luego de disfrutar del día libre por la ciudad de Tennessee y se encontró con algo inesperado. Al momento de ingresar al predio le negaron el acceso, en una situación sorpresiva para él y los que lo rodeaban.
😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026
🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y
Luego del empate 0 a 0 ante Cabo Verde, el entrenador Luis de la Fuente les dio un día libre a los jugadores para disfrutar con sus familias y descansar. Así fue como el centrodelantero del Celta de Vigo se llevó todos los flashes y se hizo viral en redes sociales.
Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato
Ronaldo, Ronaldinho y Kaká están sentados en un palco, a metros de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Tanta gloria, tanto fútbol del otro lado del mostrador, invita a la nostalgia. Aquel Brasil (aquellos equipos del gigante) poco, casi nada tienen que ver con este conjunto que conduce Carlo Ancelotti. Es un grande que se despereza, que amenaza despertarse.
En Filadelfia, en el cierre de la segunda jornada del Grupo C, Brasil le ganó por 3 a 0 a Haití, un espectáculo resuelto en un tiempo. Vinicius creó un unipersonal, indispensable para lo que vendrá. Pero atención: Raphinha salió lesionado y provoca máxima atención. Sería una dolencia muscular.
Paraguay ganó 1-0 y eliminó a Turquía del Mundial 2026: el equipo de Alfaro se jugará la clasificación contra Australia
Con un gol al minuto de juego y un jugador menos durante todo el segundo tiempo: de esa forma Paraguay ganó por 1 a 0 y eliminó a Turquía en un partido para el recuerdo. Así, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro lograron su primera victoria en el Mundial 2026 y se jugarán su clasificación a 16vos frente a Australia en el último partido del grupo D.
El único gol del encuentro llegó a los 64 segundos a través de un zurdazo desde afuera del área de Matías Galarza Fonda. La pelota entró rozando el palo, imposibilitando cualquier reacción por parte de Ugurcan Çakir, el guardameta turco. Envalentonado y a los pocos minutos de marcar su tanto, el jugador riverplatense se ganó la tarjeta amarilla.
El paraguayo Miguel Almirón es el primer expulsado a la raíz de la “Ley Prestianni”
El duelo entre Turquía y Paraguay por la segunda fecha del Mundial 2026 hirvió desde el comienzo, como se preveía. Era casi una cuestión de supervivencia para ambos. Un gol tempranero de Matías Galarza Fonda, a los 64 segundos, sería el único del partido en Santa Clara, y en su momento elevó considerablemente la temperatura entre los protagonistas. Y en uno de los tantos tumultos generados por el nerviosismo del contexto, Miguel Almirón fue protagonista de la aplicación de una regla que antes del certamen fue exigida por Gianni Infantino, presidente de FIFA.
Cuando ya se jugaba tiempo adicional del primer período, turcos y paraguayos volvieron a trenzarse en una discusión; cada infracción, roce o simulación activaba el frente a frente. Y también, protestas al árbitro salvadoreño Iván Barton. Y en medio, el defensor lateral Mert Müldür reclamó ampulosamente y al instante que el 10 paraguayo, ex atacante de Lanús en el fútbol argentino, se había tapado la boca al hablarle.
Enzo Fernández, el hombre que puede hacerlo todo, el primer abanderado de “la nuestra”
Enzo Fernández es uno de los tres mejores mediocampistas interiores del mundo en mi opinión. Se sienta en la mesa acompañado por Alexis Mac Allister y Joao Neves. Si armáramos una cena más numerosa mezclando actualidad con trayectoria, entrarían Vitinha, Pedri y Gravenberch. Y si se nos ocurriera extender el cupo incluyendo este arranque del Mundial, podrían sumarse Bouaddi, Nmecha, McKennie Puerta y también In-beom, neutralizado ante Mexico. La lista está sujeta a cambios de acuerdo con cada anfitrión pero estos serían mis invitados a la comida.
Me encanta hablar de mediocampistas, de posiciones y de funciones. No concibo un buen equipo sin un buen mediocampo. Durante su corta estadía en Boca, Daniele De Rossi contó que había armado un grupo de chat en el que solamente se hablaba de mediocampistas. Una hermosura. Los ingleses impusieron el concepto box to box para retratar a ese futbolista que, de área a área, aparece en ambas transiciones, defensa-ataque y ataque-defensa. Volvamos al protagonista de esta nota.
Gonzalo Montiel sufrió una nueva lesión y queda fuera del partido contra Austria
KANSAS CITY (enviado especial).- Por primera vez desde que la selección aterrizó en Estados Unidos, Lionel Scaloni tuvo a los 26 futbolistas disponibles durante la práctica de este viernes en Kansas City. Hasta ahora siempre había habido alguna ausencia. Cuando no era Emiliano Martínez, Lionel Messi, Cristian Romero o Julián Álvarez, faltaba Nicolás Paz, Leandro Paredes o Nicolás Tagliafico. Y así, casi sin excepciones, con buena parte de la base de la formación titular. La sensación de alivio, sin embargo, duró poco.
Una vez más, un integrante del plantel sufrió un contratiempo físico que lo dejará fuera al menos por un encuentro. En este caso se trata de alguien que no solo tenía chances de jugar desde el inicio este lunes contra Austria, en Arlington, suburbio de Dallas, sino también de un futbolista que estuvo bajo evaluación hasta último momento antes de la presentación de la lista, incluso con posibilidades de quedarse fuera de la convocatoria, y que después de comenzar el Mundial como titular vuelve a verse condicionado por problemas musculares: Gonzalo Montiel.
Estados Unidos venció a Australia, se clasificó, asombra con su juego y exalta a Pochettino
Hay victorias que clasifican y otras que además confirman un proyecto. La de Estados Unidos sobre Australia pertenece a la segunda categoría. El 2-0en Seattle aseguró el pase a los dieciseisavos de final del Mundial con una fecha de anticipación y volvió a dejar la sensación de que el argentino Mauricio Pochettino construyó un equipo de identidad reconocible, intensidad para presionar, asociaciones constantes y recursos suficientes para imponerse incluso sin Christian Pulisic, su principal figura.
La ausencia del número 10 por una lesión en una pantorrilla, representaba una incógnita antes del encuentro. Sin embargo, Estados Unidos prácticamente no la sintió. Como había sucedido en el debut ante Paraguay, el local impuso condiciones desde el inicio, manejó la pelota con autoridad y un62% de posesión de pelota final, presionó alto y construyó una superioridad que nunca estuvo en discusión.
Mundial 2026: los estadios están casi todos llenos y el torneo romperá el récord de asistencia
DALLAS (enviado especial).- Pasó la primera semana de Mundial y el maratón de partidos dejó goles, récords, figuras vigentes y algunas sorpresas. Con casi 30 encuentros disputados de un total de 104, hubo una constante en la gran mayoría de los estadios de Estados Unidos, México y Canadá: recintos completos y otros, incluso en partidos de selecciones sin historia y con pocos seguidores, casi colmados.
La FIFA ya superó el objetivo de recaudación que había presupuestado. Aunque hay 40 partidos más que en Qatar, cuadriplicó el número de entradas vendidas del Mundial pasado.
Dibu Martínez mostró toda la intimidad de un nuevo asado de la selección en Kansas: “Todo light”
Mientras la selección argentina se prepara para el partido del lunes contra Austria por la segunda fecha del Grupo J, el plantel y el cuerpo técnico de la Scaloneta realizaron este viernes por la noche el clásico asado, que estuvo como siempre a cargo del chef Diego Iacovone. Emiliano “Dibu” Martínez mostró todos los detalles de la parrilla y, fiel a su estilo, bromeó: “Todo light, todo light”.
A través de un video en sus historias de Instagram, el arquero compartió lo que estaba cocinando el chef de la selección y hasta se dio el lujo de bromear con él. “¿Qué tenemos acá, Dieguito?“, le preguntó el futbolista del Aston Vila.“Tenemos provoleta, chori, molleja, bife de chorizo”, le respondió Iacovone.
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