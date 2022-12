La emotiva carta de la primera maestra de Lionel Messi y qué pronóstico tiene para la final del Mundial

escuchar

La gran actuación de Lionel Messi en el último Mundial de su carrera, conmovió a todos los hinchas argentinos que lo quieren ver consagrarse en esta competición. Pero en especial, sensibilizó a las personas que lo rodearon durante su infancia en su Rosario natal. Una de ellas fue su primera maestra, Mónica Dómina, quien, emocionada en una entrevista, manifestó: “Antes de morirme me gustaría abrazarte”.

Mónica, quien fue maestra de Messi desde 1° hasta 4° grado en escuela General Las Heras de Rosario, relató que tiene ganas de ver al astro argentino y que la última vez que tuvo la oportunidad fue a sus 9 años. La docente dialogó con Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad) y declaró: “Hoy pasé por el barrio de él, que está vestido de celeste y blanco, me puse a pensar y dije ‘cómo lo quisiera ver’”.

Mónica Dómina le escribió una carta a Lionel Messi

“Tengo ganas de verlo porque no ando muy bien. Me hicieron estudios del corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, relató emocionada antes de leer la carta.

La carta de Mónica a Lionel Messi

“Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies. Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias. Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte. Te queremos”.

Cómo era Messi en el colegio

Además, en diálogo con Radio Mitre, la maestra contó cómo vive el Mundial de Lionel Messi, quien este domingo jugará la segunda final de su carrera. “Lo admiro y lo veo en TV. Gracias por tratar de abrirle la cabeza a los argentinos”, señaló y, con respecto a lo que sucederá en el estadio Lusail, agregó: ”Estoy emocionada, nerviosa”.

Lionel Messi de chico jugando en Newells Old Boys

La maestra explicó que el futbolista se acercó a su colegio para ayudar, pero que ella nunca logró verlo. Sin embargo, recordó cómo era en el salón: ”Era un nene tranquilo, sencillo. En el salón se quedaba trabajando y responsable. En el recreo era una rodilla corriendo (...) La escuela tenía un campito con dos arcos, ahora hay un SUM. Todos se peleaban por jugar con él”.

”Igual de creativo que ahora, la pelota atada al pie. Armaba jugadas. Era maravilloso”, señaló Mónica y en ese sentido aclaró: ”En el salón nunca se hablaba de eso. No alardeaba. Ganaba medallas (...) Celia (su mamá) venía a la puerta del salón y traía las medallas los lunes. No la dejaba entrar”. En esa edad el rosarino ya jugaba en las infantiles de Newell’s antes de su gran paso al FC Barcelona.

Por último, la maestra le habló al capitán de la selección: ”Le agradezco que haya estado en mi vida. Nutrió mi vida. Agradezco por ser su maestra y porque fue mi alumno. Que no cambie nunca. Es buen padre, buen marido, buen hijo. A Lionel la fama no lo cambió“.

A su vez, en 2021, habló con La Nación y dio su pronóstico sobre el desempeño de La Pulga en este Mundial y quién lo ganaría: “Sé que le va a pasar y que va a ganar el Mundial y será la primera vez que alardeará quién es. Hasta ahora nunca lo hizo, pero en ese momento sí va a alardear que es el mejor jugador del mundo. Sé que lo va a lograr”.

Messi saldrá a la cancha este domingo a las 12 del mediodía y se enfrentará a la selección francesa de Kylian Mbappé en busca de la gloria.

