El picante cara a cara de Eliana Guercio con el cronista de LAM: “Me corrés con una cámara cuando ves que estoy mal”

Eliana Guercio se encuentra en Buenos Aires, en donde se instaló de manera definitiva tras la contratación de Sergio “Chiquito” Romero como próximo arquero del club Boca Juniors. En medio de su mudanza definitiva, la exvedette se topó con uno de los cronistas de LAM (América), quien la siguió para obtener su testimonio en primera persona. Sin embargo, la nota no resultó como esperaba y ella enfureció ante el rechazo a la entrevista: “Me corrés con una cámara cuando ves que estoy mal”.

Guercio retornó al país y se incorporó como panelista al Club del Moro (La 100), el programa radial que conduce Santiago del Moro. Si bien allí no manifestó ningún tipo de afección personal, frente a las cámaras de LAM quedó en evidencia que atraviesa un momento delicado a nivel privado, por lo que ensayó una respuesta combativa ante la insistencia del cronista. “Eli, querida, ¿cómo estás?”, inició el periodista al tiempo que la exvedette caminaba velozmente.

Eliana Guercio rechaza brindar una entrevista con LAM (Fuente: América/Captura de video)

“No quiero hablar ahora, gracias”, respondió Guercio de manera seria y sin titubear. “¿No?”, cuestionó el cronista, a lo que ella reiteró: “Ay, chicos, ¿qué les pasa? Te estoy diciendo que no quiero hablar”. Luego de escuchar la respuesta de la exvedette, el enviado de LAM le preguntó: “Perdón… pero estoy sorprendido, ¿pasó algo?”. En ese instante, la pareja de Romero demostró su incomodidad por la persistencia del notero.

“¿Estás enojada, estás molesta por algo?”, dijo el cronista e inmediatamente Guercio estalló de furia: “No lo puedo creer, te juro. Es cero respeto al… ¿Qué tengo que hablar aunque no quiera hablar? (Te estoy diciendo que me tengo que ir urgente, no insistas”. Luego de esa contundente respuesta, ingresó al garaje para retirar su auto. A su salida, la discusión con el periodista de LAM continuó en plena calle. “Yo no te voy a decir descalificativos. Yo veo esto en cámara y va a hablar de ustedes dos como personas. Yo no los conozco, los voy a conocer ahora”, añadió.

Después de tal respuesta, el periodista se negó a retirarse y remarcó: “Te pregunto qué te hicimos, no sé qué te hicimos, me acerqué para saludarte…”. Sin paciencia y con las bocinas de los demás autos detrás, desde la ventanilla Guercio esbozó: “Te estoy diciendo que no quiero dar nota y me querés correr con una cámara. Y vos no sabés qué me acaba de pasar a mi, si tengo un problema en mi casa y vos no tenés ni idea. Me corrés con una cámara cuando me ves que estoy mal y me ponés un micrófono. Es muy de mier… eso. Son una mier… Yo no tengo por qué explicarte a vos qué me pasa”.

Eliana Guercio enfurece con un cronista de LAM en vivo (Fuente: América/Captura de video)

Con la decisión de abandonar el momento incómodo, Guercio perfiló su coche para escapar de las cámaras de LAM, pero no sin antes responder la última pregunta al notero: “Yo no te vi mal a vos”, a lo que la ex vedette sentenció: “Te lo estoy diciendo que estoy mal. No me podés seguir”. De esta manera, abandonó la nota, sin brindar más declaraciones al medio televisivo.

LA NACION