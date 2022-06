El retiro del cubano Javier Justiz Ferrer: los números del multicampeón con San Lorenzo que hace tres años no visita a su familia para recuperarse de una lesión

Javier Justiz Ferrer, un basquetbolista cubano de 29 años cuyo mejor pasaje de su carrera fue en la Liga Nacional (LNB) con Estudiantes de Concordia y San Lorenzo, informó este jueves su retiro del básquetbol profesional a raíz de una lesión en una de sus rodillas que le impidió jugar el último año: “Para mi carrera profesional es un punto final. Fue una decisión no tan difícil porque los médicos me han explicado no va avanzar. Fue una decisión de la rodilla, más que mía”.

El paso de Ferrer por la Argentina

La Argentina fue el primer país en el que aterrizó Justiz Ferrer proveniente de Cuba para jugar profesionalmente al básquetbol. Llegó en la temporada 2015/16 a Concordia , a un club como Estudiantes que acostumbraba a buscar talentos jóvenes de bajo costo y potenciarlos. Con él y el norteamericano Dar Tucker, el Verde hizo grandes campañas en las Liga Nacional y llegó a clasificarse a las ligas Sudamericana y de las Américas.

, a un club como Estudiantes que acostumbraba a buscar talentos jóvenes de bajo costo y potenciarlos. Con él y el norteamericano el Verde hizo grandes campañas en las Liga Nacional y llegó a clasificarse a las ligas Sudamericana y de las Américas. Según el sitio de estadísticas Proballers, en su primer año en ese equipo el pivote de 210 centímetros de alto disputó 42 partidos con 12,5 puntos; 10,6 rebotes y 1,5 tapas de promedio. El siguiente calendario, el 2016/17 mejoró su producción con 14,2 unidades; 8,8 tableros; 1,2 asistencias y 2,2 bloqueos en 54 juegos.

Sus grandes actuaciones, que lo llevaron a ser uno de los pivotes más dominantes de la competencia, deslumbraron al San Lorenzo de Marcelo Tinelli, que por entonces dominaba el plano local y al cierre de cada temporada contrataba para la siguiente a los mejores del resto de los clubes.

En el Ciclón estuvo un solo año y ganó todo: Liga Nacional 2017/18, Liga de las Américas y Supercopa. Para lo obtención del tricampeonato de la LNB, su aporte en 37 partidos en un plantel plagado de variantes y que compartió con Tucker, fue interesante: 11,5 puntos; 6,3 rebotes y 1,5 tapas.

Sus cifras en la Liga Nacional

Javier Justiz Ferrer jugó una sola temporada en San Lorenzo y ganó tres títulos www.ligateunafoto.com

De la Argentina a España

Javier Justiz Ferrer hizo un camino habitual por estas tierras: se destacó en la Liga Nacional y, además de ser una fija en la selección de su país, con el que disputó varios certámenes internacionales; dio el salto a Europa. Llegó a la Liga ACB de España, la segunda más importante del planeta por detrás de la NBA, e ingresó por las puertas de Zaragoza, las mismas por la que ahora se va. De las cuatro temporadas que permaneció en ese club, pudo jugar en tres.

Aquejado por sus problemas físicos, su labor fue en decrecimiento, tal reflejan las estadísticas oficiales de la Liga ACB. En la 2018/19 jugó 24 encuentros con medias de 11,2 puntos y 4,2 rebotes; en la siguiente disputó 16 duelos con 7,9 unidades y 3,3 tableros; y en la última, la 2020/21, dijo presente en 14 cotejos con 1,5 tantos y 1,3 recobres. En la 2021/22, no pudo entrar a una cancha en ninguna oportunidad.

Javier Justiz jugó tres temporadas en Zaragoza y en la última no tuvo minutos por su lesión en la rodilla Liga ACB

Sus récords en un partido en Europa fueron todos en su primer año: 24 puntos ante Barcelona en junio de 2019 en el mismo partido que consiguió 32 de valoración; 12 rebotes ante Gran Canaria y tres tapas contra Estudiantes de Madrid. Sin embargo, sus marcas máximas en toda su carrera fueron en la Liga Nacional: 26 puntos con la camiseta de San Lorenzo en un triunfo 107 a 96 ante Quilmes de Mar del Plata en 2018; y 21 rebotes en la victoria de Estudiantes de Concordia ante Atenas de Córdoba 91 a 84 en 2016.

Punto final

El anuncio del retiro de Justiz Ferrer se hizo a través de las redes sociales de Zaragoza, su último club en la Liga ACB de España, donde habló a corazón abierto y dio las razones de su decisión: “Tendré que empezar otra vida que todavía no se aun como me la plantearé. Entendí que hay vida después del baloncesto. No podía estar todos los días con molestias también en la espalda, porque me empezó a doler la espalda. Soy muy joven todavía y muy alto, tuve que pensar en seguir sufriendo pero terminar muy machacado a terminar antes y que el día a día no me cueste tanto”.

El cubano reveló que, en su afán de recuperarse de su lesión, hace tres años que no ve a su familia y no estuvo con ella cuando su padre falleció: “Cambié dos veranos de no volver a mi casa para tratar de salvar mi carrera, pero llegó el punto y este año voy a ir a ver mi madre. Tuve la pérdida de mi padre y tampoco lo pude ir a despedir para dar un plus en el deporte. No me arrepiento, pero este año no pude decir que jugué”.

Justiz Ferrer, tal reveló LA NACION en una publicación en 2018 luego de que se destacara en el San Lorenzo campeón de América, conoció el básquet a los ocho años en su Santiago de Cuba natal, cuando una profesora irrumpió en el aula de la escuela en la que estudiaba y preguntó si a algún alumno lo interesaría aprender a jugar. Javier levantó la mano y allí agarró por primera vez una pelota naranja.

Su relación con el deporte fue discontinuada. Jugó en el club Santiago de Cuba hasta los 12 años y abandonó por problemas en su casa. Volvió a los 16, y dejó otra vez porque no tenía dinero para comprar zapatillas de su talle hasta que finalmente juntó la plata que necesitaba y pudo retomar la actividad que fue su medio de vida hasta junio de 2022.