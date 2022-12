El rotundo cambio de look de “Papu” Gómez para la final del Mundial de Qatar: “Más Beckham que nunca”

escuchar

Alejandro “Papu” Gómez sorprendió a todos con su nuevo look para disputar la final del Mundial Qatar 2022 contra el seleccionado francés. El mediocampista, que en este partido no es titular, pasó por la peluquería y en las redes no pudieron evitar equipararlo con el exjugador británico, que paradójicamente está presente en las tribunas. “Más [David] Beckham que nunca”, fueron los comentarios que más resonaron en las redes sociales sobre el estilo del futbolista.

En verdad, la comparación entre el Papu y Beckham se viralizó hace unas semanas, luego de una transmisión de Twich que realizó el Sergio el “Kun” Agüero con Lionel Messi y el volante del Sevilla. En esa ocasión, el exfutbolista le dijo al Papu: “Te pelaste mal”. Entonces, el mismo Messi incitó a los espectadores a decir a quién se parece con este look.

Leandro Paredes, Alejandro Gómez y Rodrigo De Paul de Argentina inspeccionan el campo antes del partido final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022 Lars Baron - Getty Images Europe

Tras varios intentos y luego de varias idas y vueltas, el Kun intentó develar a quién se parecía: “¿David Beckham?”. Tanto el “Papu” como la “Pulga” sonrieron, dando a entender que esta vez, había acertado.

Desde ese momento, los hinchas argentinos se sumaron al chiste y no dejaron pasar oportunidad para mencionar el parecido entre el Papu y Beckham.

Ahora, el Papu apareció con un renovado look y la comparación con el exjugador británico no tardó en hacerse oír. En las imágenes del calentamiento previo a la final, se lo puede ver al futbolista con un color de pelo más rubio que antes.

La selección argentina reconoce el campo de juego en la previa del partido por la Final de la Copa del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Si bien el mediocampista tiene la cabeza rapada, es posible advertir que se puso tinte para el cabello, dado que hasta hace dos días, ostentaba un tono rubio más oscuro, parecido al castaño claro.

Como era de esperarse, las redes no tardaron en llenarse de comentarios de usuarios con un comentario en común: “Más Beckham que nunca”, en una clara referencia al chiste interno entre el Kun, Messi y el Papu.

Los comentarios en las redes sobre el nuevo look del Papu Gómez Twitter

¿Cómo fue la charla entre el Kun, Messi y el Papu?

El 7 de diciembre pasado, Sergio el “Kun” Agüero sorprendió a sus seguidores de Twitch con una transmisión especial junto a Lionel Messi y Alejandro “Papu” Gómez. La entrevista comenzó como una charla entre el capitán de la selección y el ex Independiente, hasta que de golpe, apareció el Papu con un nuevo corte de pelo y barba.

“Te pelaste mal”, le dijo el exfutbolista. Ante la situación, Messi pidió a los espectadores que adivinaran el parecido. “Un rocho, Jorge Sampaoli, Zinedine Zidane, `El Transportador’, Krillin”, leyó el Kun entre los comentarios de sus seguidores. Algunos también arriesgaron Ariel “El Burrito” Ortega y Federico Mancuello, pero todas las respuestas eran incorrectas.

Papu Gómez estrenó su nuevo look junto al Kun y Messi

Finalmente, luego de tantas idas y vueltas, el propio Kun empezó a tirar parecidos. Sin darle muchas vueltas, arriesgó: “¿David Beckham?”. En ese momento, tanto “Papu” como la “Pulga” se quedaron en silencio, pero con una genuina sonrisa, que daba a entender que había acertado.

Según contaron, el look del Papu no solo fue materia de conversación durante la transmisión, sino también al interior de la concentración argentina. “¿Sabés a quién me dijeron hoy (que me parezco)? Al de Prision Break”, afirmó el futbolista de Sevilla. Ante la revelación, sus amigos y colegas no pudieron evitar estallar en risa. “Va para adelante solo este muchacho”, se burló Messi.

“En serio, el kinesiólogo me dijo que me parecía a Michael Scofield... por los ojos verdes también”, completó, en forma de broma, el Papu, en referencia al protagonista de la famosa serie.

