More Beltrán y Sebastián Vignolo se cruzaron en vivo por el posible reemplazo de Lo Celso: “¿Es tu conclusión?”

La selección argentina venció este miércoles 5-0 a Emiratos Árabes Unidos, en el último amistoso del combinado nacional antes del comienzo del Mundial Qatar 2022. Al respecto, el conductor de ESPN, Sebastián Vignolo, señaló cuál fue, para él, la “primera conclusión” que dejó el encuentro. “Para mí, entre (Alexis) Mac Allister y Julián Álvarez, está el reemplazante de (Giovani) Lo Celso” analizó El Pollo, instantes después de la finalización del partido.

Del otro lado de la mesa, la periodista Morena Beltrán le repreguntó al relator: “¿Esa es tu conclusión?”, tras lo cual, sin ánimos de discutir, le contestó a su colega con otra pregunta: “¿Para ustedes no?”. “Y, no. Para mí, sigue entre Mac Allister y Papu (Gómez)” contestó la analista.

Después, el narrador le dijo a la columnista: “O sea, Julián Álvarez no corre...”. Frente a esta observación, la comentarista deportiva contestó: “No, porque para mí, es el reemplazante natural de Lautaro (Martínez)”.

Luego, Sebastián abrió el debate y les preguntó al resto de sus compañeros por qué no jugó Papu Gómez, quien ni siquiera formó parte del banco de suplentes. Según revelaron los propios periodistas, el futbolista de Sevilla quedó afuera de la convocatoria por un golpe en la rodilla. A su turno, el exfutbolista Oscar Ruggeri consideró que el Alejandro no jugó frente a Emiratos Árabes Unidos “porque ya sabe lo que le da el Papu”: “Cada vez que entró, lo hizo bien, metió goles...”, recordó El Cabezón.

En ese momento, Beltrán admitió: “Coincido”, en relación a la mirada de Ruggeri. Acto seguido, Morena aclaró que, desde su punto de vista, Mac Allister “corre con muchas chances de ser titular”. “Bueno, sobre todo si está entero físicamente, no? Me parece”, añadió Vignolo.

Alexis Mac Allister jugó en lugar de Lo Celso; ¿será titular en el debut ante Arabia Saudita?

Más adelante en el debate, la periodista quiso saber por qué Vignolo veía con más chances a Alexis o a Álvarez para reemplazar al desafectado Lo Celso, antes que a Papu Gómez. Vignolo argumentó su posición al decir que “si puso a Julián, es porque lo quería probar sólo”, ya que si no, también hubiera incluido en la alineación inicial al delantero del Inter.

En ese mismo sentido, la influencer aportó que hoy, el exdelantero de River, “está jugando de nueve en Manchester City”, al margen de que es un delantero “que no tiene las clásicas características” del centrodelantero, que incluso las llevaron a jugar al principio de su carrera como volante. Respecto de dicho puesto, Ruggeri dijo, al analizar la actuación del atacante de los Ciudadanos: “Quedó claro que el titular es Lautaro”. Asimismo, valoró que la selección tenga un reemplazo del nivel de Julián Álvarez.

Por otra parte, Morena les preguntó a sus compañeros si en el partido frente al conjunto dirigido por Vasco Arruabarrena, Scaloni jugó en el segundo tiempo con línea de cinco para probarla “un rato”. Inmediatamente, Vignolo emitió su opinión respecto de dicho sistema táctico, y lanzó: “A mí no me gusta esa línea de 5. No me gusta”. Mientras tanto, la periodista respondió su propia inquietud al señalar que lo hizo a modo de ensayo.

