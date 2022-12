Final del Mundial Qatar 2022: a qué hora juega la Argentina

escuchar

La Argentina goleó 3 a 0 a Croacia en la semifinal del Mundial Qatar 2022 y accedió al partido definitivo, donde buscará la gloria máxima ante el ganador del duelo entre Francia y Marruecos, que se enfrentan este miércoles a las 16 (hora argentina) en el Estadio Al Bayt. El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo se disputará este domingo 18 de noviembre, desde las 12, en el Estadio Icónico de Lusail.

Es la sexta vez que la Argentina se mete entre los dos mejores de una Copa del Mundo. Hasta el momento, ganó dos títulos y perdió tres finales. Del otro lado de la llave hay dos rivales que esperan cruzarse a la albiceleste el próximo domingo. El combinado galo tiene dos títulos conseguidos en dos finales disputadas; mientras que el equipo africano nunca antes se había metido ni siquiera entre los cuatro mejores.

Lionel Messi en la final del Mundial Brasil 2014; el capitán de la selección busca su revancha LA NACION

Si el otro finalista termina siendo Francia, la Argentina tiene un historial favorable. En 12 enfrentamientos a lo largo de la historia, hubo seis triunfos para la albiceleste, tres empates y tres victorias para Les Bleus. En Copas del Mundo se vieron las caras en tres oportunidades, con dos victorias para los sudamericanos (1 a 0 en Uruguay 1930 y 2 a 1 en Argentina 1978) y una para los europeos (4 a 3 en Rusia 2018).

Si Marruecos logra meterse entre los dos mejores equipos del torneo, afrontará un compromiso ante la albiceleste con una clara desventaja en el corto historial entre ambos. Hubo tres partidos, todos correspondientes a torneos no oficiales. Los tres terminaron con triunfo de la Argentina: 3 a 1 en la Copa Salta de 1994, 1 a 0 en 2004 y 1 a 0 en 2019, con Lionel Scaloni como entrenador y con varios de los futbolistas que hoy integran el plantel de la selección nacional en el equipo.

La Argentina, en finales del Mundo

Uruguay 1930: Derrota 4 a 2 vs. Uruguay (goles de Pablo Dorado, José Pedro Cea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro para la Celeste; y de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile para la albiceleste).

(goles de Pablo Dorado, José Pedro Cea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro para la Celeste; y de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile para la albiceleste). Argentina 1978: Victoria 3 a 1 vs. Holanda (goles de Mario Kempes por duplicado y Daniel Bertoni para la Argentina; y de Dick Nanninga para los neerlandeses).

Daniel Passarella levanta la Copa del Mundo luego de derrotar a Holanda en Argentina 1978 El Gráfico

México 1986: Victoria 3 a 2 vs. Alemania Federal (goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga para la albiceleste; y de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler para el elenco teutón).

(goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga para la albiceleste; y de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler para el elenco teutón). Italia 1990: Derrota 1 a 0 vs. Alemania Federal (gol de Andreas Brehme).

(gol de Andreas Brehme). Brasil 2014: Derrota 1 a 0 vs. Alemania (gol de Mario Götze).

Los únicos sobrevivientes del plantel que logró el subcampeonato del mundo en Brasil 2014 son Lionel Messi y Ángel Di María. El capitán fue titular y disputó los 120′ ante Alemania en la derrota por 1 a 0. ‘Fideo’, por su parte, no pudo participar del encuentro definitorio por una lesión muscular. Por otro lado, Nicolás Otamendi, hoy titular indiscutido, formó parte de la lista provisional de 30 jugadores que en ese momento entregó Alejandro Sabella, pero no superó el corte definitivo y finalmente no participó del certamen.

Lionel Messi disputa la pelota con Matt Hummels en la definición del Mundial Brasil 2014 FIFA

Todas las finales de la historia

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

En la última final, Francia dominó por completo a Croacia para ganar su segunda Copa del Mundo. El equipo dirigido por Didier Deschamps se llevó la victoria por 4 a 2 con goles de Mario Mandžukić en contra, Antoine Griezmann de penal, Paul Pogba y Kylian Mbappé (los tantos del subcampeón fueron convertidos por Ivan Perišić y Mario Mandžukić). Fue el partido definitorio con más goles de las últimas 13 ediciones.

Resumen del partido Francia - Croacia en el Mundial de Rusia 2018

Palmarés de los Mundiales

Brasil : Cinco títulos.

: Cinco títulos. Alemania : Cuatro.

: Cuatro. Italia : Cuatro.

: Cuatro. Argentina : Dos.

: Dos. Francia : Dos.

: Dos. Uruguay : Dos.

: Dos. Inglaterra : Uno.

: Uno. España: Uno.

LA NACION