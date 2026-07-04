Francia venció 1-0 a Paraguay, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada Octavos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro sumamente disputado, Francia logró imponerse por 1-0 ante Paraguay este 4 de julio de 2026. El partido, correspondiente a los octavos de final, se llevó a cabo en el Philadelphia Stadium a las 18.00, bajo el arbitraje de Ilgiz Tantashev, marcando el fin del camino en el certamen para el conjunto sudamericano.
El peso de la jerarquía
La paridad táctica fue la tónica dominante, con Paraguay plantado con un esquema de 5-4-1 frente al 4-2-3-1 propuesto por el equipo europeo. El quiebre llegó a los 70 minutos, cuando Kylian Mbappé marcó el único gol del partido mediante la ejecución de un penal. El encuentro también registró amonestaciones clave para Francia, con Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise siendo tarjetas amarillas por diversas infracciones y protestas.
Movimientos y ajustes
Ambos entrenadores buscaron variantes para romper el bloque defensivo. Por el lado de Paraguay, el técnico debió realizar cambios obligados por lesión: a los 58 minutos ingresó José Canale por Omar Alderete, y a los 61 hizo lo propio Gustavo Caballero por Julio Enciso. Posteriormente, buscaron frescura ofensiva con el ingreso de Gabriel Ávalos y Mauricio Magalhães Prado. En Francia, las modificaciones fueron tácticas, destacando las salidas de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para dar lugar a Désiré Doué y Rayan Cherki.
Dominio estadístico
Las cifras finales del cotejo reflejan la superioridad en el manejo del balón de Francia, que alcanzó un 76% de posesión contra apenas un 24% de Paraguay. La disparidad se trasladó también a la generación de peligro:
- Francia registró 15 tiros totales, de los cuales 5 fueron a puerta.
- Paraguay apenas pudo concretar 5 remates, con solo 1 exigiendo directamente al arquero rival.
- La presión francesa también se tradujo en el juego aéreo y de banda, acumulando 12 tiros de esquina frente a los 2 obtenidos por Paraguay.
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