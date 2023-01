Gerónimo Rulli, a Ajax: los números del arquero que brilla en Europa y es campeón del mundo con la selección argentina

escuchar

Gerónimo Rulli tiene apenas cuatro partidos con la selección argentina, pero es campeón del mundo. Y aunque en Qatar 2022 fue, junto a Franco Armani, uno de los dos futbolistas del total de 26 que conformaron el plantel de Lionel Scaloni que no sumó minutos porque Emiliano “Dibu” Martínez descolló, sus condiciones como arquero son indiscutibles. Con ellas, brilló en Villarreal de España desde mediados de 2020 hasta finales del año pasado, se ganó un lugar en el combinado nacional y, ahora, lo compró Ajax de Países Bajos a cambio de unos 10 millones de euros y este viernes lo presentó oficialmente a través de sus redes sociales.

El platense de 30 años es el primer jugador del combinado campeón del mundo transferido en el mercado de invierno de Europa tras la coronación en Medio Oriente. Incluso antes que Enzo Fernández, el mejor jugador joven de la cita ecuménica cuyo pase de Benfica de Portugal a Chelsea de Inglaterra se truncó. Claro está que el conjunto neerlandés confió en él porque, aun sin participación en la Copa del Mundo, demostró su potencial en el Submarino Amarillo.

A special friendship 🇦🇷 pic.twitter.com/m8xNe0n5cp — AFC Ajax (@AFCAjax) January 6, 2023

La historia de Rulli en la camiseta albiceleste es curiosa porque solo cuatro veces la exhibió adentro de una cancha y tiene dos títulos -Finalissima y Mundial 2022- contra uno -Europa League 2020/21 con Vilarreal- a nivel clubes. Debutó el 8 de septiembre de 2018 en un amistoso frente a Guatemala con victoria 3 a 0. El 21 de noviembre del mismo año sumó 69 minutos en otro cotejo extraoficial contra México con triunfo 2 a 0 y, después, tuvo que esperar hasta el 30 de marzo de 2022 cuando fue titular en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en el duelo que el combinado nacional igualó con Ecuador 1 a 1 en Quito. En la última gira previa a la cita ecuménica, Scaloni lo probó en el 3 a 0 sobre Honduras en Estados Unidos. Solo los sudamericanos le pudieron marcar y mantuvo el arco en cero en tres partidos.

En 28 ocasiones el joven surgido de Estudiantes de La Plata fue suplente en la Argentina y no entró. Entre esos cotejos sobresalen los siete del Mundial y el de la Finalissima ante Italia en Wembley.

Además, integró la selección U23 que disputó los Juegos Olímpicos Río 2016. Fue titular los tres partidos del conjunto nacional, que logró una derrota con Portugal, le ganó a Argelia e igualó frente a Honduras, por lo que quedó eliminada en la primera etapa.

Gerónimo Rulli disputó los Juegos Olímpicos Río 2016 con la selección argentina U23 Reuters

Rulli a nivel clubes

La carrera profesional de Gerónimo Rulli tuvo su primer capítulo en Estudiantes de La Plata, donde se formó y emergió en primera división como un gran proyecto a futuro. Aunque demostró sus cualidades y creció paso a paso, le costó llegar a la selección argentina en un puesto ingrato que solo uno ocupa y el resto debe conformarse con esperar su oportunidad desde afuera y esperar un traspié del elegido.

Gerónimo Rulli fue clave para que Villarreal gane la Europa League y llegue a semifinales de la última Champions League Jose Breton - AP

En el Pincha jugó 53 partidos desde agosto de 2013 y le marcaron 33 goles, una cifra muy baja teniendo en cuenta que no se trata de un club acostumbrado a arrasar contra sus rivales, como casi ninguno en el fútbol argentino. En 26 ocasiones no le convirtieron y tiene el récord de ser el arquero con más minutos sin ser vencido en la historia del club con 543.

Su desembarco en Europa fue por las puertas de Real Sociedad. En la entidad de España jugó 170 encuentros -15.143 minutos- y sufrió 227 tantos. En 50 ocasiones mantuvo su valla invicta.

La temporada 2019/20 la disputó en Montpellier de Francia, donde saltó al campo de juego en 28 oportunidades y en 11 de ellas no le convirtieron. Padeció apenas 27 anotaciones, una media de menos de una por cotejo en un equipo no de los más importantes del campeonato galo.

Su mejor versión y la que lo catapultó a la selección argentina fue en Villarreal: 80 partidos con 34 arcos en cero y 71 goles en contra. Lo que no resalta en las estadísticas es que fue clave en la obtención de la Europa League 2020/21, donde atajó un penal y convirtió el del título; y, también, en el acceso a semifinales del Submarino Amarillo en la Champions League de la siguiente temporada.

”Al club le servía, a mí también y el Ajax estaba muy interesado. La verdad es que todo fue muy rápido, todos queríamos poner de nuestra parte para que se diera de esta manera y así se dio”, manifestó Rulli tras concretarse su venta de Villarreal a Ajax.

Además, recordó el único título que consiguió en la institución y a nivel personal con clubes, la Europa League 2020/21: “Ese momento no lo voy a olvidar en mi vida, cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta. Fue un momento histórico en mi vida y lo fue para mi familia, que estuvo en el campo viendo como logramos ese título. Estoy feliz por lo logrado en estos años aquí, por el camino que he hecho y estoy muy ilusionado por lo que viene ahora”.

