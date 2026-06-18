Ghana venció por 1-0 a Panama, por el Mundial

El encuentro se disputó el 17 de junio de 2026, a las 20.00, en el Toronto Stadium, con el arbitraje de Glenn Nyberg. Fue un choque intenso donde Ghana logró romper el cero recién en la última jugada del partido frente a Panama, asegurando los tres puntos en este inicio del torneo.

El agónico desenlace

La victoria de Ghana se selló a los 95 minutos, cuando Caleb, Yirenkyi marcó el único gol del partido tras una asistencia precisa de Brandon, Thomas-Asante. En cuanto a lo táctico, los equipos presentaron propuestas contrastantes: Ghana apostó por un esquema 4-4-1-1, mientras que Panama salió al campo con un 3-4-3. El desarrollo se vio afectado por diversas modificaciones, incluyendo la salida por lesión del arquero Lawrence Ati, Zigi al inicio de la segunda mitad.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, el conjunto centroamericano dominó la posesión con un 61,8% frente al 38,2% de los africanos. Además, Panama fue más incisivo en ataque, acumulando 12 tiros totales contra 7 de su rival, aunque la eficacia estuvo del lado de Ghana, que supo capitalizar su oportunidad más clara en el tiempo de descuento.

Disciplina y variantes

El rigor defensivo marcó el trámite del juego, registrándose amonestaciones importantes para controlar el ritmo. Los detalles disciplinarios fueron:

Caleb, Yirenkyi (Ghana) fue amonestado a los 15 minutos.

(Ghana) fue amonestado a los 15 minutos. César, Blackman (Panama) recibió la tarjeta amarilla a los 71 minutos.

(Panama) recibió la tarjeta amarilla a los 71 minutos. Carlos, Harvey (Panama) fue amonestado a los 98 minutos.

Los entrenadores realizaron múltiples cambios tácticos buscando frescura en el cierre, pero fue el ajuste de Ghana el que finalmente destrabó el marcador en el epílogo del compromiso.