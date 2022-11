¿Giovani Lo Celso llega al Mundial de Qatar? Sus números en la selección argentina, donde es clave

escuchar

Lionel Scaloni atraviesa momentos de incertidumbre de cara al armado del equipo para la Copa del Mundo. El entrenador de la selección argentina espera la recuperación de varios integrantes del plantel que se encuentran con lesiones principalmente musculares y que, con poco margen de recuperación, luchan a contrarreloj para estar en Qatar. El último en lesionarse fue Giovani Lo Celso, que sufrió un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha en el encuentro de este fin de semana entre su equipo, Villarreal, y Athletic Bilbao, por la fecha 12 de La Liga de España.

El ex Rosario Central es una pieza clave en el once titular del combinado nacional. Integra el mediocampo ideal de Scaloni junto a Leandro Paredes y Rodrigo de Paul. Según la información del periodista Gastón Edul, el volante llegaría a la Copa del Mundo, pero se perdería el debut ante Arabia Saudita, que será el 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) en el Estadio Icónico de Lusail y que servirá para inaugurar el grupo C, donde también estarán Polonia y México.

Giovani Lo Celso lucha para llegar a la Copa del Mundo; estaría en la lista final peor no llegaría al debut ante Arabia Saudita

Los números de Lo Celso en la selección argentina

El mediocampista de Villarreal disputó un total de 2.687 minutos repartidos en 41 encuentros (36 con Scaloni y cinco con Jorge Sampaoli).

repartidos en 41 encuentros (36 con Scaloni y cinco con Jorge Sampaoli). 17 de esos partidos fueron amistosos , donde convirtió un gol , repartió tres asistencias y fue amonestado en tres oportunidades.

de esos partidos fueron , donde convirtió , repartió y fue amonestado en tres oportunidades. El resto de los compromisos, 24 en total, fueron por competencias oficiales .

en total, fueron por . Jugó 11 partidos de Eliminatorias , 12 de Copa América y la Finalíssima ante Italia en Wembley.

, y la ante Italia en Wembley. Solo convirtió un gol oficial. Fue en la Copa América 2019, en la victoria 2-0 de la Argentina ante Venezuela por los cuartos de final.

Cuenta con cinco asistencias en partidos ‘por los puntos’ : una ante Chile por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2019, y cuatro por Eliminatorias (una ante Paraguay, otra ante Perú, una frente a Venezuela y otra contra Uruguay).

: una ante Chile por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2019, y cuatro por Eliminatorias (una ante Paraguay, otra ante Perú, una frente a Venezuela y otra contra Uruguay). Es el séptimo jugador con más minutos y el quinto con más apariciones (36, al igual que Lionel Messi) en la ‘era Scaloni’.

