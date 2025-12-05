Grupo de Países Bajos: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona F, la selección Países Bajos compartirá grupo con Japón, un rival pendiente de definición y Túnez. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Países Bajos será el 14 de Julio frente a Japón en Dallas Stadium. Luego, el segundo partido será ante un rival pendiente de definición el 20 de Julio en Houston Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Túnez el 25 de Julio en Dallas Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Países Bajos en el Mundial 2026

14 de Julio | Países Bajos vs Japón | Dallas Stadium

20 de Julio | Países Bajos vs un rival pendiente de definición | Houston Stadium

25 de Julio | Países Bajos vs Túnez | Dallas Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Países Bajos: historial de la selección en la Copa del Mundo

Países Bajos presenta un historial marcado por clasificaciones alternadas y resultados destacados en varias ediciones. Tras ausencias en sus primeras décadas, ingresó de forma estable desde 1974, año en el que alcanzó el subcampeonato, posición que repitió en 1978 y 2010. También obtuvo un tercer puesto en 2014. En las participaciones donde no avanzó a instancias finales, el equipo registró eliminaciones en octavos o cuartos. La selección de Países Bajos mantuvo presencia competitiva en las últimas ediciones y cada vez que participa, llega a instancias de definición.