Horario de la selección argentina en el segundo amistoso: cuándo juega vs. Indonesia

La selección argentina se presenta este lunes en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta, la capital y, a su vez, la ciudad más poblada de Indonesia, el rival de turno, en un amistoso de la segunda fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Por la diferencia en el huso horario, el encuentro inicia a las 19.30 de Indonesia, es decir a las 9.30 de la Argentina, y se transmite en vivo por TyC Sports y TV Pública.

El favorito al triunfo según las apuestas es la selección argentina, con una cuota máxima de 1.03. Su derrota, es decir una victoria del equipo Garuda, cotiza hasta 29.00. El empate, por su parte, llega a 21.00.

La selección argentina derrotó 2 a 0 a Australia, en el primer amistoso de la vigente fecha FIFA PEDRO PARDO - AFP

La probable formación de la Argentina

Ante las ausencias de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi (licenciados por el cuerpo técnico), la idea es que sumen minutos algunos de los jugadores que, en mayor o menor medida, están a prueba o, por lo menos, forman parte de la nueva camada: Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Giovanni Simeone, Facundo Buonanotte, Walter Benítez y Alejandro Garnacho. Sin embargo, no todos partirían desde el arranque.

El DT adelantó que habrá siete u ocho modificaciones con respecto del equipo que empezó en el triunfo ante Australia 2 a 0 el jueves pasado en Pekín China. Los dos futbolistas con el lugar asegurado son Nahuel Molina -no hay otro lateral derecho en el plantel porque Gonzalo Montiel no se sumó por una lesión- y Julián Álvarez, quien no titularizó contra los oceánicos porque llegó a China un día antes del duelo tras consagrarse campeón de la Champions League con Manchester City.

Nahuel Molina tiene un lugar asegurado, ante las ausencias de Gonzalo Montiel y Juan Foyth Lintao Zhang - Getty Images AsiaPac

Uno de los que cuenta con chances de integrar el once inicial es Alejandro Garnacho, quien debutó con la selección mayor ante los Socceroos. El habilidoso extremo de 18 años reemplazó a Nicolás González a los 28′ del complemento y se puso por primera vez la camiseta albiceleste en mayores. Pisó el césped del estadio De los Trabajadores de Pekín, en China, con la camiseta N°28 y, como para enriquecer aún más la historia, al primero que buscó para asociarse fue nada menos que a Lionel Messi.

El DT Lionel Scaloni optó por permitirle jugar en la posición en la que más cómodo se siente: cerca de la banda izquierda, en zona ofensiva, con libertad y espacios para aprovechar la velocidad, una de sus principales virtudes. Tuvo varias intervenciones, aunque estuvo errático en las decisiones finales. Incluso intentó rematar al arco desde media distancia. pero la pelota se pinchó ante el impacto, generando la sorpresa entre los presentes. Al término del encuentro, fue el primero en recibir el saludo de Messi.

Alejandro Garnacho: un proyecto que ilusiona a la selección argentina de cara al futuro https://www.instagram.com/garnacho7/?hl=es

Posibles formaciones

Indonesia : Syahrul Fadillah; Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Pratama Arhan Rifai; Marselino Ferdinan, Marc Klok, Ricky Kambuaya; Yakob Sayuri, Dimas Drajad y Rafael Struick.

: Syahrul Fadillah; Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Pratama Arhan Rifai; Marselino Ferdinan, Marc Klok, Ricky Kambuaya; Yakob Sayuri, Dimas Drajad y Rafael Struick. Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Facundo Medina, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos, Julián Álvarez y Nicolás González.

