Inglaterra venció 2-0 a Panama, por el Mundial 2026

El encuentro entre Inglaterra y Panama se disputó el 27 de junio de 2026 a las 18.00 en el New York New Jersey Stadium. El arbitraje estuvo a cargo de Abdulrahman Ibrahim Al Jassim, en un compromiso correspondiente a la fase de grupos del certamen.

El desarrollo del encuentro

El duelo táctico presentó a Panama con un esquema de 5-4-1 frente a un Inglaterra que optó por un 4-1-4-1. Tras un primer tiempo cerrado, el conjunto inglés logró romper el cero en la segunda mitad. A los 62 minutos, Jude Bellingham marcó el primer gol tras una asistencia de Bukayo Saka. Poco después, a los 67 minutos, Harry Kane sentenció el 2-0 definitivo tras conectar un pase de Jude Bellingham. En cuanto a la disciplina, José Fajardo y Andrés Andrade fueron amonestados por Panama, mientras que Jarell Quansah recibió una tarjeta amarilla para Inglaterra.

Movimientos estratégicos

Ambos entrenadores buscaron variantes para alterar el curso del partido mediante sustituciones. Por el lado de Panama, destacaron los ingresos de Ismael Díaz y Azarías Londoño a los 71 minutos buscando mayor profundidad ofensiva. En Inglaterra, tras la ventaja obtenida, el cuerpo técnico refrescó el equipo con el ingreso de jugadores como Noni Madueke, Eberechi Eze y Ollie Watkins para controlar los tiempos del cierre del partido.

Estadísticas del duelo

La superioridad en el juego de Inglaterra se vio reflejada en la posesión del balón, que alcanzó un 67,1% frente al 32,9% de Panama. El equipo ganador fue más incisivo al atacar, registrando 17 tiros totales con 6 remates al arco, mientras que Panama alcanzó 13 tiros con solo 2 intentos a portería. Además, Inglaterra dominó la faceta de las pelotas paradas al conseguir 7 corners contra 3 de su rival.