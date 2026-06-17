Inglaterra venció por 4-2 a Croacia, por el Mundial

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Se midieron en un duelo donde Inglaterra se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El enfrentamiento tuvo lugar el 17 de junio de 2026 a las 17.00 en el Dallas Stadium. Con el arbitraje de Clément Turpin, el encuentro se desarrolló en un marco de alta intensidad competitiva.
El desarrollo del encuentro
El conjunto inglés, que saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, logró imponer su jerarquía ante una Croacia que presentó un 3-4-2-1. La efectividad goleadora fue la clave del partido:
- A los 12 minutos, Harry Kane marcó el primer gol tras un penal.
- A los 36 minutos, Martin Baturina marcó para Croacia tras asistencia de Petar Sucic.
- A los 42 minutos, Harry Kane marcó su segundo gol personal tras asistencia de Declan Rice.
- A los 50 minutos, Petar Musa empató parcialmente tras asistencia de Ivan Perisic.
- A los 47 minutos, Jude Bellingham marcó tras asistencia de Elliot Anderson.
- A los 85 minutos, Marcus Rashford sentenció el 4-2 definitivo tras asistencia de Bukayo Saka.
Movimientos tácticos
Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para refrescar el equipo. En el complemento, Inglaterra realizó cambios clave como los ingresos de Marcus Rashford y Bukayo Saka a los 72 minutos, quienes terminaron de inclinar la balanza. Por el lado de Croacia, la salida de Luka Modric a los 58 minutos marcó un punto de inflexión en la capacidad creativa del mediocampo croata.
Estadísticas finales
El dominio de Inglaterra se reflejó en las cifras finales. El equipo ganador registró una posesión del 51,7% frente al 48,3% de su rival, mostrando una mayor vocación ofensiva al alcanzar los 22 tiros totales (11 a puerta), contra los 10 tiros (5 a puerta) del equipo croata. Además, el equipo local generó 8 corners, consolidando una actuación sólida en este inicio del certamen mundialista.
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