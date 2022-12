La dura advertencia de Oscar Ruggeri antes del partido de la Argentina: “No hay otro”

escuchar

Este miércoles, en otro emisión movida de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri observó con detenimiento el entrenamiento en vivo del seleccionado nacional en la previa del partido por los cuartos de final contra Países Bajos en el Mundial de Qatar y prestó especial atención a la situación de Rodrigo de Paul, luego de que sufriera el martes una molestia muscular.

El campeón del mundo con la selección argentina en México ‘86 abogó por la necesidad de que el viernes estén en el campo de juego para enfrentar a los neerlandeses tanto De Paul como Ángel Di María y realizó la siguiente advertencia: “No hay otro partido. Es este ahora”.

Ruggeri, junto al resto de sus compañeros del ciclo de fútbol que conduce Sebastián “Pollo” Vignolo, observaba las alternativas de la práctica de la selección de Lionel Scaloni. La cámara que transmitía esas instancias de los jugadores albicelestes seguía específicamente el accionar de Rodrigo De Paul, quien el martes había sentido una molestia, y solo hizo la primera parte del trabajo físico con sus compañeros.

Oscar Ruggeri y el resto del equipo de F90 analizaron meticulosamente las actitudes y movimientos de Rodrigo de Paul en el entrenamiento de la selección nacional de este jueves Aníbal Greco - La Nación

Al percibir las imágenes que llegaban desde el campamento albiceleste, en las que se veía al jugador del Atlético de Madrid correr, tocar la pelota y entrenar de manera que parecía normal, Ruggeri expresó en reiteradas ocasiones manifestaciones de alivio. “¡Dale! Está bien este muchacho”, dijo, en principio, al ver como corría el futbolista.

Más adelante, al notar el semblante y la actitud risueña del mediocampista que es el lugarteniente de Lionel Messi en el combinado nacional, el Cabezón agregó: “Un lesionado no se ríe, no hace jodas, no hace nada”. Luego de decir esto, y tras permanecer en silencio un rato mientras presenciaba a De Paul en pantalla, el exjugador de River, Boca y Real Madrid decretó: “No tiene nada. Está bien”.

Así, Ruggeri y el resto del equipo de F90 repitieron una y otra vez que De Paul se encontraba en condiciones de jugar. “¿Te creés que un tipo lesionado, que está pensando todo el día en el dolor que tiene, va a hacer esas cosas (como hacía De Paul en las imágenes), de agarrar la pelota, ponerla arriba de un palo, hacer chistes”, insistió el ex DT de San Lorenzo.

Oscar Ruggeri se mostró tranquilo luego de ver entrenar a Rodrigo de Paul con sus compañeros de la selección argentina captura espn

Luego de tratar el tema De Paul por un rato largo, los hombres del ciclo de ESPN pasaron al tema de Ángel Di María, quien no pudo estar presente en el último cotejo de la selección, el sábado pasado frente a Australia, por una contractura en su muslo izquierdo. Pero, en virtud de la cantidad de días de reposo que tuvo el Fideo y también por cómo se lo veía en el entrenamiento, Vignolo y los suyos volvieron a concluir en que estaba en condiciones de jugar.

Entones, Ruggeri retomó la palabra para hablar de lo vital que eran ambos futbolistas -Di María y De Paul- para el equipo. “Son dos piezas importantes. No solo por el futbol que generan. Primero, porque hay que asegurar la bocha también”.

Angel Di María fue otro de los futbolistas en los que puso el ojo Oscar Ruggeri para saber si podía jugar mañana ante Países Bajos KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Tras un comentario de Diego “El Chavo” Fucks sobre la importancia del match que se avecinaba contra Países Bajos, el Cabezón lanzó una fuerte advertencia: “No pensemos en otro partido. No hay otro partido. Es este ahora. Después hablemos de lo que viene, pero es este. Y en este tenemos que ir con lo mejor que tenemos. Y yo, por lo que veo y lo que vi de Di María en este tiempo para mí era otro titular”.

“Sacando a Messi, para mí, Di María y De Paul son titulares de Scaloni siempre. Para mí”, concluyó el campeón del mundo.

LA NACION