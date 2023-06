¿Lionel Messi a Barcelona? Cuánto le ofrecieron, condiciones y todo lo que se sabe del futuro del rosarino

escuchar

El contrato de Lionel Messi con París Saint Germain todavía no terminó. Sin embargo, al no tener actividad en junio con el club parisino, el rosarino se despidió el fin de semana en la derrota ante Clermont 3 a 2 por la Ligue 1 y, como era de prever, desde este lunes su entorno empezó a moverse para definir el futuro del jugador, que quiere regresar a Barcelona y así lo dejó en claro su padre y representante, Jorge Messi.

“Me encantaría que vuelva a Barcelona, pero no hay nada”, expresó Jorge a los periodistas españoles que lo siguieron mientras caminaba por la ciudad catalana tras, presuntamente, reunirse con el presidente del Barça, Joan Laporta, aunque él mismo lo negó y aseguró que había hablado “el otro día”. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que es poco habitual que se muestre públicamente y refiera al futuro de su hijo, el operativo para que el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 pueda volver a la institución que se formó, está en marcha.

Jorge Messi dejó en claro que le gustaría que Lionel regrese a Barcelona, aunque "no hay nada"

Que el proceso para que el ganador de siete balones de Oro juegue otra vez en Barcelona haya comenzado no significa que concluirá con el objetivo cumplido porque no son pocas las cuestiones que la entidad debe resolver. En primer lugar, La Liga de España le tiene que aprobar el plan de viabilidad económica para que cumpla con el Fair Play financiero y, luego, hacerle una oferta formal al delantero. Entre las necesidades, debe reducir la masa salarial en 200 millones de euros y, para ello, como primera medida se anunció el cierre del canal Barça TV desde el 30 de junio.

Por la crisis financiera que atraviesa, el conjunto culé también apunta a desprenderse de futbolistas y, en consiguiente, de sus contratos ya sea por venta o rescisión. A las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, íntimos amigos de Messi, pueden añadirse las de Franck Kessié, Andreas Christensen, Ferrán Torres, Raphinha, Ansu Fati, Eric García, Sergiño Dest, Pablo Torre, Samuel Umtiti, Ez Abde, Clement Lenglet, Álex Collado y Nico González. Algunos de ellos están a préstamo en otros elencos o regresarán a sus respectivos clubes.

Mientras tanto, el entrenador blaugrana, Xavi Hernández, presiona cada vez que tiene un micrófono en frente. La última vez que se refirió al argentino dejó en claro que la vuelta depende de él “en un 99%”, lo que no es real porque la pelota la tiene, y la tuvo siempre, Barcelona con su predisposición a llevar adelante el plan de viabilidad que diagramó y que La Liga le aprobará en los próximos días.

Lionel Messi compartió cancha con Xavi Hernández en Barcelona y, juntos, lograron un sinfín de títulos PATRIK STOLLARZ - AFP

Arabia Saudita y Estados Unidos, otros posibles destinos

Dos destinos totalmente opuestos aguarda la resolución del caso Messi-Barcelona para, de no concretarse, quedarse con el último ganador del premio The Best. Al Hilal, el club más exitoso de Arabia Saudita y finalista de la Liga de Campeones asiática puso sobre la mesa una oferta de 363.000.000 de euros por temporada, nueve veces más de lo que le pagó PSG y mucho mayor al de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (200.000.000 de euros por año). La Gazetta Saudí publicó este fin de semana que “en la próximas 48 horas” el argentino iba a viajar a Arabia Saudita a sellar el acuerdo para ser el deportista mejor pago del mundo y ser presentado en su nuevo club, pero la versión perdió fuerza con la presencia de Jorge Messi en Barcelona.

Otro de los equipos que quiere a la Pulga es Inter de Miami, presidido por David Beckham. La oferta, según trascendió, se aproxima a los 53 millones de dólares por año durante cuatro temporadas. El diario francés L´Equipe afirmó que la negociación podría tener varias partes: la franquicia de la Major League Soccer (MLS) adquiriría su ficha y lo daría a préstamo al Barça durante algunos meses, aunque fuentes cercanas al elenco norteamericano lo desmintieron.

Hasta el 30 de junio, Messi tiene vínculo con PSG, que en la previa al último cotejo anunció su salida de la entidad en la que desembarcó en la temporada 2021/22 y ganó tres títulos locales, dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia. El gran anhelo, la Champions League, no fue posible. En total disputó 75 partidos en los que convirtió 32 goles y dio 35 asistencias.

Lionel Messi jugó dos temporada en PSG y ganó tres títulos, todos locales

Así le fue a Lionel Messi en Barcelona

El argentino debutó profesionalmente en el Blaugrana y jugó 17 temporadas hasta que emigró a PSG. En total, acumuló 778 partidos con 672 tantos, una media de 0,86 por cotejo. También dio 268 asistencias. Sumando anotaciones y pases gol, acumula 940, es decir que participó de conquistas más de una vez por encuentro (1,20).

Los 35 títulos de Messi en Barcelona

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

Lionel Messi promedió más de un gol y una asistencia por partido en su primera etapa en Barcelona

LA NACION