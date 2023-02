Lionel Messi, lesionado: los partidos que se perdería con PSG

escuchar

Lionel Messi fue titular este miércoles en la derrota de su equipo, París Saint Germain (PSG), en los octavos de final de la Copa de Francia ante Olympique de Marsella. El astro rosarino volvió a utilizar la camiseta número ‘10′ que tan bien le sienta, pero esta vez no logró marcar diferencias. Incluso, se lo notó incómodo en los últimos minutos, evidenciando gestos de dolor y desprendiéndose de la pelota inmediatamente al momento de recibirla. Se temía lo peor y este jueves, L’Equipe lo confirmó: tiene una lesión en uno de los isquiosurales y podría perderse el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League ante Bayern Münich.

Según el medio francés, Messi estaría descartado para el encuentro que PSG afrontará en condición de visitante ante Mónaco el próximo sábado, por la fecha 23 de la Ligue 1 de Francia. En tanto, su presencia en el duelo ante el elenco bávaro del martes 14 de febrero correría serio riesgo y, de concretarse su salida del equipo, se sumaría a la baja de Kylian Mbappé, quien sufrió una lesión en el muslo de la pierna izquierda en la victoria ante Montpellier correspondiente a la jornada 21 de la Ligue 1 y estará tres semanas afuera de las canchas.

Es la tercera lesión muscular de la ‘Pulga’ en la vigente temporada. Previamente se perdió tres partidos en octubre por una molestia en los gemelos y uno en la antesala del Mundial Qatar 2022 -en el que se consagraría como campeón del mundo- por una dolencia en el tendón de Aquiles. Desde su arribo a París en agosto de 2021, se ausentó de las canchas en 17 compromisos por fatigas musculares, gripe, un pequeño problema en la rodilla e incluso por haberse contagiado de Covid-19 en enero de 2022.

Es una pérdida sumamente importante para el elenco parisino, que no le encuentra el rumbo a un torneo doméstico en el cual solo sigue en lo más alto gracias a las actuaciones del tridente estelar, conformado también por Mbappé y Neymar Jr. El ex Barcelona maneja todos los hilos del equipo y, sin su presencia -sumado también a la baja del delantero francés-, todo el peso de la ofensiva recaerá en el brasileño, que aún no encontró su mejor versión desde su regreso post Mundial de Qatar 2022.

Neymar dialoga con Messi en la derrota ante Olympique de Marsella, este miércoles NICOLAS TUCAT - AFP

Recientemente, luego de la victoria ante Toulouse por 2 a 1, en la que Leo convirtió un golazo, el entrenador Christophe Galtier se encargó de llenarlo de elogios: “Le pedí al equipo que juegue y trabaje para Messi. Leo sostiene al equipo, obviamente, está la ausencia de muchos jugadores, pero es un líder natural. Es muy importante en nuestro juego, un referente, toma muchas iniciativas y hay que darle la pelota aún más”, aseguró.

Las estadísticas de Messi en la vigente Ligue 1

18 partidos.

10 goles.

10 asistencias.

79 minutos para marcar o asistir.

46 pases clave.

16 grandes chances creadas.

59 regates completos.

8.22 Nota SofaScore.

Los objetivos individuales de Messi en 2023

800 goles en su carrera.

700 goles en clubes.

700 goles sin penales.

500 goles en liga.

300 asistencias en clubes.

100 goles internacionales.

140 goles en Champions League.

LA NACION