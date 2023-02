Liverpool vs. Real Madrid, en vivo: cómo ver online el partido de la Champions League

escuchar

Liverpool recibe a Real Madrid este martes a las 17 (hora argentina) en el marco de la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-23. El encuentro se disputa en el mítico Estadio Anfield y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. El árbitro designado para impartir justicia es el rumano Istvan Kovacs, que en la vigente edición aún no dirigió a ninguno de los dos equipos.

Es el décimo enfrentamiento en la Liga de Campeones entre los Reds y los de la Casa Blanca, con un historial favorable para los españoles, que se quedaron con la victoria en cinco oportunidades. Los ingleses, por su parte, no ganan un duelo ante el Madrid desde 2009 y, como si fuera poco, perdieron cinco de los últimos seis encuentros, incluidas las finales de las ediciones de 2017-2018 y 2021-2022, ambas con Jürgen Klopp en el banco de suplentes.

Real Madrid se consagró campeón de la última Champions League tras vencer a Liverpool 1 a 0 Petr David Josek - AP

En la etapa de grupos, el equipo dirigido por Klopp finalizó en el segundo lugar de la zona A, con 15 puntos conseguidos en seis partidos disputados: convirtió 17 goles y recibió seis. Finalizó en lo más alto Napoli de Italia por diferencia de gol (+14 contra los +11 de los ingleses). Por su parte, Ajax de Países Bajos quedó tercero y disputa los octavos de final de la Europa League ante Unión Berlín de Alemania; mientras que Rangers de Escocia terminó en el último lugar.

El vigente campeón del mundo, Real Madrid, terminó como puntero en el grupo F, en el que también estuvieron RB Leipzig de Alemania (accedió a octavos de final en el segundo lugar), Shakhtar Donetsk de Ucrania (finalizó tercero y disputa los octavos de final de la Europa League ante Stade Rennes de Francia) y Celtic de Escocia. Ganó cuatro partidos, empató uno y perdió el restante. En las seis fechas disputadas convirtió 15 goles y recibió seis.

Liverpool vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro está pactado para este martes a las 17 (hora argentina) en el Estadio Anfield de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o Dgo, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

En la previa del partido, Klopp habló en conferencia de prensa y comparó la serie que se viene con la final de la última edición, en la que Real Madrid se llevó el trofeo tras ganar 1 a 0 en el Stade de France con gol del brasileño Vinicius: “Son partidos diferentes. El Real es uno de los clubes más grandes del mundo. Jugamos esa final en París y no la volví a ver desde entonces desde este fin de semana. ¡Ahora sé por qué no lo vi!”, dijo entre risas. Y agregó: “Pero tenía que hacerlo. Hicimos un buen partido, pero no conseguimos ganar. Allí se puede ver la experiencia de Real Madrid. No la pierde aunque el rival tenga ocasiones. Es lo que puedes aprender de ellos”, comentó.

Por su parte, Carlo Ancelotti, DT de la Casa Blanca, también habló ante los medios sobre las diferencias entre la última definición y esta serie: “La final del año pasado fue un partido igualado, puede ser que ellos tuviesen más posesión, pero estuvimos bien atrás y de eso contra el Liverpool siempre puedes sacar algo bueno. Pero el de este martes va a ser distinto porque hay dos partidos y hay que tenerlo en cuenta, hay que hacerlo bien los 180 minutos”, expresó. “Nos esperamos un partido muy intenso, con mucha presión, no tendremos tiempo para respirar. Ellos apretarán y apretarán, pero estamos preparados para eso”, advirtió.

El italiano Carlo Ancelotti es el entrenador con más Champions League de la historia: ganó cuatro PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Liverpool corre con una ligera ventaja para quedarse con el primer partido. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.32 contra los 3.00 que se repagan por un triunfo español. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.65.

Posibles formaciones

Liverpool: Alisson ; Trent Alexander-Arnold , Joe Gomez , Virgil van Dijk , Andrew Robertson ; Jordan Henderson , Fabinho , Stefan Bajcetic ; Mohamed Salah , Darwin Núñez o Roberto Firmino y Cody Gakpo .

; Trent , Joe , Virgil , Andrew ; Jordan , , Stefan ; Mohamed , Darwin o Roberto y Cody . Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba; Luka Modric, Dani Ceballos o Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Federico Valverde o Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius Jr.

LA NACION