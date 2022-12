Los hijos de Leo Messi se cruzaron con un artista argentino en el estadio y le pidieron una foto que se viralizó

escuchar

La Argentina venció a Polonia por 2-0 en el Estadio 974 y se aseguró su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. De esta manera, tras lograr dos triunfos consecutivos en la fase de grupos, la albiceleste jugará el próximo sábado ante Australia, desde las 16, e intentará continuar avanzando en el certamen.

Con Lionel Messi como protagonista, el astro argentino redondeó un buen partido. A pesar de errar un penal en los primeros 45 minutos, el rosarino contagió de optimismo a sus compañeros en el complemento y con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez sellaron un triunfo necesario para la confianza.

Paulo Londra y los hijos de Messi: con ademanes hicieron el 2 a 0 del triunfo ante Polonia Gentileza Paulo Londra

Al finalizar los primeros 45 minutos, los jugadores se retiraron a los vestuarios y los hinchas, que estaban presentes en las tribunas, se tomaron un rato para distenderse, ir al baño o comprarse algún alimento. Como una hincha más, Antonela Roccuzzo, la pareja de Messi, alentó a la selección desde la platea y, como no podía ser otra manera, asistió junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Justamente ello fueron los protagonistas de una historia que puede ser tomada como un presagio. Al caminar por un pasillo interno del estadio, se encontraron con el trapero argentino Paulo Londra, con quien se sacaron una foto. Con dos dedos de la mano y el puño cerrado en la otra, Thiago, Ciro y Mateo, junto a Londra, “relataron” el triunfo por 2-0 ante el conjunto europeo y de esta manera, la Argentina continúa en carrera en el Mundial de Qatar.

El éxito de Paulo Londra con su segundo álbum

El artista cordobés no solo es noticia en el Mundial de Qatar, donde forma parte de la gran masa de hinchas argentinos que se acercaron a Medio Oriente para dar su aliento a La Scaloneta. En su caso, en una faceta más profesional, lanzó su segundo álbum llamado Back To The Game.

Luego de su publicación, Londra obtuvo el mayor debut para un álbum argentino en los Estados Unidos ingresando al puesto número 3 del ránking general del país norteamericano.

La tapa de su nueva producción discográfica llamó la atención de sus seguidores, donde se observa un fondo blanco y negro, con un león al lado, con una cicatriz en la cara y recién salido de una jaula. Entre los temas más destacados, se encuentran: “Chango”, “Plan A”, “Party en el barrio” (con Duki), “Luces”, “Por deporte”.

LA NACION