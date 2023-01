Manchester City vs. Arsenal, en vivo: cómo ver online el partido de 16avos de fina de la FA Cup

escuchar

Manchester City y Arsenal se enfrentan este viernes desde las 17 (hora argentina) en el Etihad Stadium por los 16avos de final de la FA Cup, una de las copas que se juega en Inglaterra. Es el primer partido entre sí en la temporada porque el cotejo que debían protagonizar por la Premier League se postergó en su momento a raíz de la muerte de la Reina Isabel II y se reprogramó para el 12 de febrero en Londres.

En ese contexto, la última vez que se vieron las caras fue hace más de un año, el 1° de enero de 2022 por la Premier League, y fue victoria del City 2 a 1 como visitante. Por esta copa el último antecedente data de julio de 2020 con victoria de los Gunners por 2 a 0 como local. Esa fue la única victoria del conjunto londinenses en los 10 enfrentamientos previos al duelo de este viernes.

Cómo ver online Manchester City vs. Arsenal

El duelo entre los dos grandes protagonistas de la Premier League 2022/23 lo transmite en vivo ESPN, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Julián Álvarez no tiene asegurada la titularidad para enfrentar a Arsenal por la FA Cup Dave Thompson - AP

Eliminados de la Carabao Cup, los Cityzens se juegan su futuro en la única copa en la que siguen en carrera por el título. En ese contexto y teniendo en cuenta el rival de turno, es probable que Guardiola afronte el encuentro con la mayoría de sus máximas figuras y entre ellas sobresale Erling Haaland, autor de los tres goles con los que su equipo superó el domingo pasado a Wolverhampton 3 a 0 por la liga inglesa. El noruego llegó a 25 en ese campeonato y lidera la tabla de artilleros con una proyección que lo invita a soñar con quebrar el récord histórico de 34 tantos conseguidos por Alan Shearer (Blackburn, 1994/95) y Andy Cole (Newcastle, 1993/94). Para ello le quedan 18 juegos. Mientras tanto, ya rompió la marca de Sergio Agüero de 16 festejos en una Premier League.

La presencia de Julián Álvarez en el equipo es una incógnita. En el último encuentro reemplazó a Haaland en el segundo tiempo y su último tanto fue contra Tottenham en el triunfo 4 a 2 por el postergado de la séptima fecha.

Los Gunners, también afuera de la Carabao Cup -los sacó Brighton en 16avos de final-, buscarán continuar en el certamen y tienen por delante el, quizás, escollo más difícil de Inglaterra como lo es Manchester City de visitante. En la Premier League lideran con 50 puntos y un partido menos a falta de una rueda para terminar el certamen.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el City, que dirige ‘Pep’ Guardiola, con una cuota máxima de 1.79 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota cotiza a 4.75 mientras que el empate alcanza 4.45.

El DT del Arsenal, Mikel Arteta, fue asistente de Josep Guardiola antes de ser entrenador principal

El duelo tiene una particularidad y es que Guardiola enfrenta a quien fue ayudante suyo en su cuerpo técnico, Mikel Arteta. En la previa, ‘Pep’ lo elogió : “Estoy seguro de que si yo me hubiera ido del City, Arteta estaría aquí y sería el mejor. Pero le amplié el contrato, lo siento, y no esperó. No soy de los que dicen ‘no, tienes que quedarte conmigo’. Todo el mundo tiene sueños. Pensamos que si un equipo le ofrecía la oportunidad, se iría. Sé que se fue a su club, al equipo con el que sueña. Es aficionado, porque jugó allí, fue capitán. Le encanta el club. Como yo, si estoy entrenando como asistente y el Barcelona me llama, iré. Es mi club”.

Y cerró: “No sé la parte que me toca de él, pero su influencia en mí fue grande, enorme, muy importante para convertirme en mejor entrenador”.

