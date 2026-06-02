Marruecos venció por 4-0 a Madagascar, por el Amistosos Internacionales

En un encuentro disputado el 2 de junio de 2026 a las 14.23 en el Stade Prince Moulay Abdallah, la selección de Marruecos logró una contundente victoria frente a Madagascar. El compromiso contó con el arbitraje de Boubou Traore, quien tuvo una jornada activa en la conducción del juego.

Dominio total de los locales

El conjunto marroquí, que presentó un esquema táctico 4-2-3-1, fue superior desde el pitazo inicial. La figura destacada fue Ismael Saibari, quien anotó el primer gol a los 4 minutos tras una asistencia de Bilal El Khannouss, y repitió la fórmula a los 25 minutos con una nueva asistencia de El Khannouss para poner el 2-0 parcial. Ya en la segunda mitad, a los 78 minutos, Soufiane Rahimi amplió la diferencia mediante un tiro penal, que derivó además en la expulsión por tarjeta roja directa de El Hadary Raheriniaina por lenguaje abusivo. Finalmente, Ayoub El Kaabi sentenció el 4-0 definitivo a los 87 minutos.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de Marruecos se reflejó claramente en las estadísticas del partido. Los locales registraron un 69,7% de posesión frente al 30,3% de Madagascar. La insistencia ofensiva fue evidente, con un total de 20 tiros por parte de los locales contra apenas 2 de la visita, logrando 9 tiros a puerta frente al único remate directo de los malgaches. Asimismo, los locales dominaron la pelota parada generando 12 corners.

Disciplinas y cambios

El partido fue friccionado, con varias intervenciones arbitrales por juego brusco. Las tarjetas amarillas fueron constantes, destacándose las amonestaciones para Chadi Riad y Azzedine Ounahi en el local, mientras que en la visita vieron la amarilla Sandro Trémoulet y Mathieu Acapandié. La intensidad de los entrenadores se reflejó en una amplia cantidad de variantes: Marruecos realizó múltiples ingresos al inicio del segundo tiempo y sobre el cierre, destacando la entrada de Brahim Díaz a los 81 minutos, buscando mantener el control del ritmo hasta el final del cotejo.