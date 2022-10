Masters 1000 de París: los favoritos a quedarse con el título, según las casas de apuestas

escuchar

Ya concluida la etapa de clasificación, este lunes comenzó la primera ronda del Masters 1000 de París, el último torneo de esta envergadura correspondiente al ATP World Tour 2022, previo al ATP Finals. Habrá participación de nueve tenistas de los primeros 10 lugares del ranking ATP, a excepción del alemán Alexander Zverev, sexto, que aún se encuentra en etapa de recuperación luego de desgarrarse tres ligamentos externos de su tobillo derecho en la semifinal de Roland Garros contra Rafael Nadal a principios de junio.

El torneo se juega en el Palais Omnisports de Bercy de París, sobre superficie rápida y bajo techo, reparte premios por 5.415.410 euros y sirve para definir los últimos dos cupos para el ATP Finals, que se disputará en Turín, Italia, entre el 13 y el 20 de noviembre y reunirá a los ocho mejores tenistas del año calendario.

Además, Carlos Alcaraz, vigente ganador del US Open, busca reafirmar su lugar en el primer puesto del ranking. Al imponerse en Nueva York ante el noruego Casper Ruud, al que Nadal había derrotado en la final de Roland Garros, Alcaraz se convirtió a sus 19 años en el tenista más joven en acceder al N° 1 del mundo en la historia de la ATP. Sin embargo, Nadal le pisa los talones en este final de temporada, con 920 puntos menos cuando restan dos torneos: París y el ATP Finals. A pesar de esto, el manacorí, que no ocupa la cúspide del escalafón mundial desde el 2 de febrero de 2020 y que tiene la posibilidad, a sus 36 años, de terminar un año en lo más alto por sexta ocasión, no suele brillar en los tramos finales de temporada: nunca ganó en París-Bercy y tampoco tiene el ATP Finals en su palmarés.

Nadal podría verse las caras con Djokovic (7°), poseedor del récord de seis títulos en París, en semifinales. El serbio conquistó los últimos tres torneos que disputó (Wimbledon en julio y los ATP 250 de Tel Aviv en septiembre y de Astaná en octubre). Alcaraz, por su parte, podría encontrarse en semifinales con el ruso Medvedev, finalista el año pasado y N° 1 del mundo hasta el pasado 11 de septiembre, o con el canadiense Félix Auger-Aliassime, muy en forma las últimas semanas con tres títulos consecutivos (ATP 500 de Basilea y 250 de Florencia y Amberes).

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, los dos españoles que se disputan el primer lugar del ranking ATP Icon Sportswire - Icon Sportswire

Los ganadores de los Masters 1000 de 2022

Indian Wells: Taylor Fritz (6-3 y 7-6 (5) a Rafael Nadal).

(6-3 y 7-6 (5) a Rafael Nadal). Miami: Carlos Alcaraz (7-5 y 6-4 a Casper Ruud).

(7-5 y 6-4 a Casper Ruud). Montecarlo: Stefanos Tsitsipas (6-3 y 7-6 (3) a Alejandro Davidovich).

(6-3 y 7-6 (3) a Alejandro Davidovich). Madrid: Carlos Alcaraz (6-3 y 6-1 a Alexander Zverev).

(6-3 y 6-1 a Alexander Zverev). Roma: Novak Djokovic (6-0 y 7-6 (5) a Stefanos Tsitsipas).

(6-0 y 7-6 (5) a Stefanos Tsitsipas). Canadá: Pablo Carreño Busta (3-6, 6-3 y 6-3 a Hubert Hurkacz).

(3-6, 6-3 y 6-3 a Hubert Hurkacz). Cincinnati: Borna Coric (7-6 (0) y 6-2 a Stefanos Tsitsipas).

Las cuotas de los principales candidatos

Novak Djokovic : 2.62.

: 2.62. Daniil Medvedev : 5.83.

: 5.83. Carlos Alcaraz : 7.00.

: 7.00. Rafael Nadal : 11.00.

: 11.00. Stefanos Tsitsipas: 17.00.

