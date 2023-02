Montpellier vs. PSG, en vivo: cómo ver online el partido por la Ligue 1

escuchar

París Saint Germain, con Lionel Messi de titular, visita este miércoles a Montpellier en el Stade de la Mosson por la 21ª fecha de la Ligue 1 de Francia con el objetivo de volver al triunfo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

En los pronósticos de las apuestas el visitante es favorito al triunfo con una cuota máxima de 1.36 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir un triunfo del local, cotiza hasta 10.0. El empate llega a 6.20.

Cómo ver online Montpellier vs. PSG

El encuentro inicia a las 17 -hora argentina- y no se transmite en vivo por TV. Sí se puede ver en la plataforma digital de ESPN, Star+.

Líder con 48 puntos gracias a 15 triunfos, tres empates y dos derrotas, el conjunto parisino atraviesa su peor momento en la liga de Francia porque hace dos encuentros que no suma de a tres. Incluso, acumula un triunfo en los últimos cuatro partidos y no ganó afuera del Parque de los Príncipes en lo que va del 2023. En sus dos duelos previos cayó con Rennes 1 a 0 e igualó con Reims 1 a 0. Su escolta, Lens con 45 unidades, no lo superó porque en sus últimos tres juegos sacó solo cinco puntos (dos empates y un triunfo).

Para el duelo frente a Montepellier, 14° en la tabla de posiciones con 20 unidades y a cinco del descenso, Christophe Galtier tiene al argentino y Kylian Mbappé para la ofensiva, pero no a Neymar. El futbolista por el que más se pagó en la historia del fútbol y es el segundo máximo artillero del equipo en el torneo con 12 tantos tiene una fatiga muscular y fue descartado. Tampoco juega Marco Verratti porque fue expulsado en el último duelo. Sus lugares los ocuparán Fabián Ruíz y Hugo Ekitike, respectivamente. Este último es el principal recambio para el tridente estelar, más aún luego del frustrado pase del marroquí Hakim Ziyech porque Chelsea no realizó correctamente el trámite de su préstamo en el cierre del mercado de pases de Europa.

Posibles formaciones

Montpellier : Benjamin Lecomte ; Enzo Tchato Mbiayi , Christopher Jullien , Maxime Estève , Faitout Maouassa; Joris Chotard , Leo Leroy ; Arnaud Nordin , Téji Savanier , Stephy Mavididi y Valère Germain .

: Benjamin ; Enzo Tchato , Christopher , Maxime , Faitout Maouassa; Joris , Leo ; Arnaud , Téji , Stephy y Valère . París Saint Germain: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat; Vitinha, Fabián Ruíz, Carlos Soler; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Hugo Ekitike.

El historial reciente entre ambos clubes favorece a PSG, que ganó cinco de los seis duelos entre sí. Todas las victorias fueron por la Ligue 1 mientras que la parda se dio por la Copa de Francia 2020/21. La última ocasión que se vieron las caras fue el 13 de agosto pasado con triunfo para Messi y compañía 5 a 2.

La última vez que PSG y Montpellier se enfrentaron fue goleada 5 a 2 para Lionel Messi y compañía STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

La palabra de los entrenadores en la previa

El DT de PSG, Galtier, dejó en claro que, más allá de la falta de equilibrio de su equipo seguirá jugando con tres delanteros incluso aun sin Neymar a disposición: “Tenemos a tres jugadores increíblemente fuertes en el aspecto ofensivo, creo que han marcado 55 goles y han dado 34 asistencias desde el comienzo de la competición. ¿Privarse de uno de ellos para tener más equilibrio? Es un error. Hay que, simplemente, encontrar un mejor equilibrio en general para que el equipo vuelva a su mejor nivel”.

Además, reconoció que el nivel del equipo no es el mejor: “El nivel actual del equipo es insuficiente. Sobre todo en términos de juego. ¿Urgencia? Debemos rápidamente encontrar un nivel de juego bastante más elevado. Tenemos ahora un mes de febrero muy cargado, con encuentros de eliminación directa. Enero no fue bueno. Trabajamos ahora para remediarlo”.

El entrenador de Montpellier, Romain Pitau, se mostró aliviado tras el triunfo ante Auxerre en la última fecha, un rival directo en la lucha por la permanencia en la Ligue 1: “Tenemos la sensación de logro, es un alivio, sabíamos que era un partido importante aquí contra un oponente directo. No se deben conceder puntos. Hicimos lo necesario, es una gran satisfacción. Solo hay que ver la felicidad de los jugadores”, comentó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

