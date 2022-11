Mundial 2022: el mensaje de amor de Georgina Rodríguez para Cristiano Ronaldo en la previa de Portugal vs. Uruguay

escuchar

La selección de Portugal afrontará un duelo clave, por la segunda fecha del grupo H, ante Uruguay, por un lugar en los octavos de final del Mundial de Qatar. Luego del estreno con victoria ante Ghana, los lusos se ilusionan con conseguir su primer objetivo bajo la batuta de Cristiano Ronaldo, el experimentado delantero que es la carta de gol más importante que tienen los europeos.

Envuelto en una serie de polémicas acerca de su comportamiento en la selección y algunas rispideces que existen con sus compañeros de equipo, Ronaldo, de 37 años, tiene junto a él la compañía de su familia, a la que se aferra en los momentos difíciles y siempre la tiene presente, en sus palabras, a la hora de abordar una entrevista.

La imagen que subió Georgina Rodríguez para alentar a Cristiano Ronaldo

Con un perfil muy activo en las redes sociales, su esposa, Georgina Rodríguez, nacida en Argentina y con nacionalidad española también, utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 40 millones de seguidores, para expresar su apoyo al exjugador del Real Madrid en la previa al partido contra Uruguay.

En la primera de sus stories, Georgina visibilizó una foto de Cristiano, con la camiseta de entrenamiento de Portugal, al patear una pelota, a la que le agregó un emoji de corazón en la parte superior. Luego, en la jornada de este lunes, volvió a subir otra instantánea donde se lo observa al Bicho, como lo apodan, lejos de una cancha de fútbol, en medio de unas vacaciones en una playa, con un trago en la mano, el torso desnudo y unos anteojos.

Georgina Rodríguez le envió un mensaje romántico a Cristiano Ronaldo

Autor de un gol, mediante el punto penal, Ronaldo contribuyó activamente en la victoria, ajustada, por 3-2 ante Ghana, que le posibilitó a su selección dar un paso importante en su grupo e intentará, en la jornada de este lunes, conseguir otro triunfo para sellar su pase a la siguiente fase del certamen.

En medio del Mundial, Cristiano se quedó sin club

Tras los deseos de éxitos por parte de su esposa, Cristiano Ronaldo atraviesa un gran dilema por estas horas, en paralelo a su participación en el Mundial: ¿En qué equipo jugará luego de esta competición? Esta incógnita se plantea a raíz del comunicado del Manchester United, en su cuenta de Twitter, donde indica que el ciclo del atacante culminó debido a algunas frases desafortunadas del portugués.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford”, sintetizó la misiva de los Diablos Rojos en sus redes sociales.

En consecuencia de unas declaraciones desafortunadas con el periodista Piers Morgan, Ronaldo expresó que sintió una traición a su persona: “Me siento traicionado. No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, deslizó, entre otras frases rimbombantes, que lo empujaron a salir, de mutuo acuerdo, del club inglés.

