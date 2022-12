Mundial 2022: se casaron en pleno partido de Argentina-Países Bajos y ni el cura se contuvo ante el triunfo de la selección

escuchar

Un hecho insólito ocurrió en nuestro país el pasado viernes en medio del partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Una pareja celebró su casamiento en una iglesia de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. El problema fue que tras el último penal, que consagró ganadora a la selección nacional ni el sacerdote se resistió a festejar junto a los invitados.

Un video, que se viralizó en TikTok, muestra a miembros de las dos familias y amigos congregados en un templo católico de nuestro país. En las imágenes se puede ver que la ceremonia se ofició en medio del partido de Argentina contra Países Bajos, por la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Esto se puede presumir porque algunos de los asistentes están con sus celulares en mano, mirando los últimos minutos del partido.

El usuario Lucas Tadoro publicó el registro en su cuenta oficial de TikTok @lucastadoro.ar y aclaró que la fecha del evento se pactó un año antes, sin saber que aquel día jugaría la selección argentina.

Los invitados al casamiento se mantuvieron pendientes del resultado de penales entre Argentina y Países Bajos (Fuente: TikTok/@lucastodaro.ar)

El usuario, que grabó el video, registró la escena de jolgorio de algunos participantes al casamiento. Había quienes estaban pendientes de los penales mediante un celular, mientras otros que solo oían las palabras del cura. Lo más hilarante sucedió cuando Argentina se convirtió en semifinalista tras el gol de Lautaro Martínez que definió el pase a las semifinales y dejó a Países Bajos afuera de la Copa del Mundo, toda la multitud que se encontraba en el templo comenzó a aplaudir, incluido el párroco que esbozó un grito de alegría.

Se casaron en pleno partido de Argentina-Países Bajos y ni el cura se contuvo ante el triunfo (Fuente: TikTok/@lucastodaro.ar)

De un instante a otro, la ceremonia quedó en stand by para vitorear al equipo capitaneado por Lionel Messi. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la misma fue integrada por personal militar, que a pesar de su característica disciplina, también se unieron al festejo junto con los demás invitados.

Tras viralizarse, esta publicación cosechó una serie de comentarios contra los recién casados. Con casi un millón de reproducciones, obtuvo mensajes como: “A veces hay que sacrificar cosas y momentos, yo faltaría a la boda si fuese el novio”; “Si me toca ese horario no me caso... lo lamento…” y “Yo cancelo el matrimonio”.

Un futbolista se “perdió” su propia boda por un partido y envió a su hermano en su lugar

Si bien la historia de los argentinos que celebraron su casamiento en medio de los penales entre Argentina y Países Bajos tuvo un final feliz, no en todos los casos suele finalizar de la misma forma. La historia de Mohamed Buya Turay es uno de los casos más particulares que sucedieron en el ámbito futbolístico internacional.

Mohamed Buya Turay con su esposa Suad, días antes del casamiento Foto: @turay_buya

El delantero de 27 años, nacido en Sierra Leona, África, planificó la boda con su esposa Suad Baydoun para el día 21 de julio. Con todos los preparativos en marcha y el deseo de confirmar sus votos matrimoniales, el jugador se encontró con un plan completamente inesperado que lo obligó a replantear todo el proceso y lo llevó a solicitar una insólita ayuda a su hermano.

El jugador oriundo de Sierra Leona recibió una propuesta para emigrar al club Malmö FF, de Suecia. Ante la tentación, no resistió la idea de un futuro mejor y decidió que su hermano sería su reemplazo en la boda. De esta manera, mientras Mohamed partió al país nórdico, su esposa celebró el casamiento con su cuñado como novio. A pesar del hecho hilarante, tiempo más tarde, ambos lograron reunirse para gozar de una gratificante luna de miel.

LA NACION