Increíble: un futbolista se “perdió” su propia boda por un partido y envió a su hermano en su lugar

Las historias de vida y los momentos más curiosos suelen ser una moneda corriente en el fútbol. Al existir una infinita cantidad de equipos, divididos en sus categorías, en todos los países del mundo, cada jugador trae consigo una historia personal, aparejada a la idiosincrasia de su nación de origen y a las tradiciones familiares que cada uno puede tener arraigada.

Dentro de ese gran espectro, la historia de Mohamed Buya Turay es uno de los casos más particulares que sucedieron fuera de los límites de un campo de juego.

El delantero de 27 años, nacido en Sierra Leona, en el continente africano, había planificado su boda con su esposa Suad Baydoun para el día 21 de julio en su país.

Con todos los preparativos en marcha y el deseo de confirmar sus votos matrimoniales, el jugador se encontró con un plan completamente inesperado que lo obligó a replantear todo el proceso y lo llevó a solicitar una insólita ayuda a su hermano.

Mohamed Buya en la presentación como jugador del Malmö de Suecia Foto: @turay_buya

Como sucede en la vida de los futbolistas, las ofertas de otros equipos son un gran cimbronazo desde la perspectiva económica, profesional y hasta de vida, si es que el traspaso se da a un país diferente donde uno está ubicado. Ese fue el caso de Mohamed Buya Turay, quien se desempeñaba en el Henan Songshan Longmen, de la Primera División del fútbol chino, le llegó la oportunidad de emigrar al Malmö FF, de Suecia.

La oferta fue tan tentadora, que él no tuvo tiempo de estirar los plazos debido a los compromisos del equipo sueco -quien compite por un lugar en la Europa League- y por ende, debió armar las valijas de inmediato.

Sin tiempo para meditar el asunto, el jugador decidió tomar el primer vuelo hacia el país nórdico y dejó a su esposa en su país, sin poder estar con ella en el casamiento, que, a pesar del percance, no se canceló. La presentación de Buya Turay, prevista para el 22 de julio, se hizo sin problemas al igual que su debut en su nuevo equipo.

No obstante, el dato más curioso se dio cuando el futbolista recurrió a su hermano para que esté en su lugar y así el casamiento continúe su curso normal, en un hecho inédito. “Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estuve allí porque el Malmö me pidió que viniera antes. Hicimos las fotos por adelantado. Así que parece que estuve allí, pero no fue así. Mi hermano tuvo que representarme en la boda”, manifestó el atacante al medio sueco Aftonbladet.

Con un recorrido extenso por Suecia, Buya Turay tiene una hija de tres años en ese país -donde realizó gran parte de su trayectoria profesional-, fruto de otra relación que tuvo en el pasado y debutó en su nuevo equipo con una victoria 3-0 contra un combinado de Luxemburgo.

“Voy a intentar llevarla ahora a Suecia y a Malmö para que esté cerca de mí. Vivirá aquí conmigo. Primero ganaremos la liga y luego me iré de luna de miel en diciembre”, cerró el jugador, quien aún aguarda por la llegada de su esposa.