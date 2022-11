“El mejor”: la sentencia de Morena Beltrán sobre la figura de la selección argentina frente a México

escuchar

La columnista de F90 (ESPN), Morena Beltrán, sentenció este lunes quién fue, desde su punto de vista, el mejor jugador de la selección argentina en la primera parte del partido frente a México, por la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022, y analizó los posibles cambios de cara al siguiente encuentro de La Scaloneta contra Polonia.

“Yo no sé si no se mete a Cuti (Romero) por Lisandro (Martínez). Más que nada por una cuestión de altura”, precisó Beltrán, quien fue apoyada en su comentario por el periodista Chavo Fucks. “Cuti es necesario por la fortaleza física”, argumentó. Claro: sólo dos futbolistas polacos miden menos de 1,80, mientras que el combinado nacional tiene entre sus filas jugadores de talla no tan alta.

Al mismo tiempo, la analista táctica reparó en el partido que debe plantear argentina de acuerdo a sus virtudes, y en función de las necesidades de su rival “Me parece que hay que pensar en cómo se puede mover o desajustar al bloque, que va a ser bravo, porque a Polonia un empate le sirve. No sé en donde se parará”.

Por el lado argentino, en cuanto al volante central, defendió el trabajo de Guido Rodríguez contra México, al remarcar que “tampoco se le puede pedir algo que no hace”, ya que en su club el que se encarga de la salida con la pelota, es el portugués Carvalho. “Es el típico volante de 4-4-2, con menos recorrido, más posicional, y con más orden”, apuntó. Asimismo, señaló que para jugar contra Polonia, Scaloni “quizás quiera a un cinco que pueda darle otra agilidad, otra circulación a la pelota, y tiene sentido”.

El volante argentino Guido Rodríguez (centro) sujeta la camiseta del atacante mexicano Hirving Lozano en el partido por el grupo C del Mundial, el sábado 26 de noviembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Moisés Castillo)

Con respecto al centrodelantero, diferenció al titular, Lautaro Martínez, de Julián Álvarez, el primer suplente. Al respecto indicó que la “realidad” es que ambos tienen perfiles “muy diferentes”. Sobre el centroatacante del Inter, consideró que se trata de “un enorme definidor”, mientras que respecto de La Araña, destacó que “es muy exigente porque está constantemente tirando movimientos, diagonales”.

En esa línea, Morena dijo que Lautaro es “un futbolista que puede bajar por momentos a participar del circuito, pero que no tiene esa intensidad que tiene Julián”. En ese sentido, explicó que el hecho de que Martínez se sostenga en el equipo es por “una cuestión de concepto, pero también de antecedente y de espalda, y es lógico”.

Héctor Moreno lucha por la pelota con Lautaro Martínez durante el partido que disputan Argentina y México, por la primera fase de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail, Doha, el 26 de Noviembre de 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Por su lado, el periodista Daniel Arcucci dijo que la selección, en el final de su encuentro frente a los dirigidos por Tata Martino, “tuvo una movilidad y una dinámica que antes no había tenido”, algo que Beltrán consideró como “clave”, y nombró como representante de esa señal a Ángel Di María, “por encarar y no quedarse encasillado”. Por eso, el cronista llamó a “repetir eso lo que paso en los últimos 20 minutos cuando se ganó confianza”.

Alexis Mac Allister, una de las figuras de la selección argentina frente a México Aníbal Greco - La Nación

Mientras tanto, el columnista Chavo Fucks acotó que, si él fuera el técnico, pararía en el mediocampo a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En particular, se detuvo en el volante del Brighton, quien podría ser reemplazado en el próximo compromiso, y sentenció: “Yo, a Mac Allister no lo saco”. En concordancia con su colega, Morena Beltrán fue aún más allá, y lanzó que, en su opinión, Alexis fue “el mejor hasta la mejoría de Argentina”.

LA NACION