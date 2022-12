Qatar 2022: el abogado liberal Carlos Maslatón rompió un inesperado récord en el Mundial

escuchar

El analista económico Carlos Maslatón llegó al Mundial de Qatar 2022 con un claro objetivo: mirar 42 partidos del total de los 64. Y a medida que transcurrieron los encuentros de fase de grupos y, posteriormente, de octavos de final, logró romper un récord de 32 asistencias como espectador durante los primeros 17 días de la competencia.

El también abogado, caracterizado por su excéntrica vida, viajó a Medio Oriente para alentar al seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni desde las tribunas, pero también para ver la mayor cantidad de partidos desde los palcos exclusivos conocidos como Hospitality.

Carlos Maslatón se cruzó con Ricardo Bochini en Qatar Instagram: carlosmaslaton

Su Mundial comenzó en el aeropuerto de San Pablo para hacer el trasbordo a Qatar, cuando se cruzó con el delantero Ángel Correa y el volante Thiago Almada, los últimos convocados por Lionel Scaloni para suplantar a Joaquín Correa y Nicolás González, que estaban lesionados en los días previos al debut.

El analista vio partidos históricos de esta Copa del Mundo como la clasificación de Marruecos a cuartos de final tras eliminar a España por penales o la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina 2 a 1. En cada oportunidad, se sacó una selfie desde la tribuna, tomó un registro del partido, grabó alguna secuencia importante o hizo un análisis del encuentro para su cuenta de Instagram.

Carlos Maslatón dio a conocer su récord a través de Twitter Twitter: @CarlosMaslaton

Sin embargo, en los octavos de final logró un récord de partidos vistos en la cancha durante un Mundial y lo comunicó a través de su Twitter.

“Habiendo completado hoy 32 partidos vistos en estadios en este Mundial de Qatar 2022, supero el máximo histórico anterior desde el Mundial de 1930 hasta el de 2018, perteneciente a Thulani Ngcobo de 31 partidos en Sudáfrica 2010. Prueba disponible para certificación”, tuiteó.

Pero su participación como espectador no quedó en 32 partidos, ya que Carlos Maslatón pretende ver la cita mundialista hasta el final. “Anticipo también que veré en este Qatar 2022 un total de 42 partidos”, señaló en referencia a que todavía le falta los cuatro partidos de cuartos de final, los dos de semifinales, el tercer puesto y, por supuesto, la final.

Además, explicó en qué consiste su manera de ver los partidos, ya que asistir a un partido no te convierte necesariamente en un espectador activo: ”Ver no significa llegar a una cancha y sacarse una foto, o sea no es un toco y me voy con un laissez passer de acomodado, sino mirarlo en butaca de tribuna en su totalidad o en un 80% al menos”.

Carlos Maslatón estuvo presente en el último partido por octavos de final en el que Portugal goleó a Suiza. “17 días ininterrumpidos de Mundial, desde el inaugural Qatar-Ecuador hasta la masacre de ayer de Portugal a Suiza. 34 partidos procesados en mi caso. Más de 250 kilómetros de marcha rápida para poder llegar a tiempo. Estos dos días de receso son para descansar en serio”, manifestó.

El abogado estará presente en el próximo partido del seleccionado argentino desde las tribunas del estadio Lusail. El equipo liderado por Lionel Messi y Ángel Di María se enfrentará a Países Bajos por los cuartos de final este viernes desde las 16 horas (horario argentino).

LA NACION