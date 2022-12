Resultados del Mundial 2022 de hoy: goles y posiciones del jueves 1 de diciembre

escuchar

Este jueves se llevó a cabo la duodécima jornada del Mundial Qatar 2022 en la que se disputó la tercera y última fecha de los grupos E y F con victorias de Marruecos, Japón y Alemania por sobre Canadá, España y Costa Rica. Croacia y Bélgica empataron sin goles. El gran cimbronazo del día fue que, pese a imponerse, los teutones quedaron eliminados por segunda vez consecutiva en una Copa del Mundo en primera ronda. Así, concluida la primera etapa para ambas zonas, marroquíes, croatas, japoneses y españoles clasificaron a octavos de final donde ya estaban Países Bajos, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, la Argentina, Polonia, Francia, Australia, Brasil y Portugal.

Con los cuatro partidos, el certamen completó 44 de los 48 programados en la primera fase. En total el torneo verá el desarrollo de 64 cotejos hasta el 18 de diciembre, cuando se juegue final en el Estadio Lusail. Este viernes concluirá la tercera jornada y así la primera etapa con la tercera fecha de los grupos G y H.

Marruecos ganó el grupo F y jugará en octavos de final contra España FADEL SENNA - AFP

Grupo E

Japón 2-1 España

El elenco nipón dio otro golpe en la Copa del Mundo, luego de haber caído sorpresivamente ante Costa Rica post victoria frente a Alemania, logró el primer puesto en la zona y clasificó a octavos de final.

Los asiáticos empezaron perdiendo por un cabezazo de Álvaro Morata a los 11 minutos. Desde entonces, el elenco de Luis Enrique tuvo el control de la pelota y dominó desde la posesión, aunque no fue tan punzante en los metros finales. Como ante los germanos, los dirigidos por Hajime Moriyasu reaccionaron en el complemento con las sustituciones y en tres minutos dieron vuelta el resultado. Primero, presionó bien la salida de su rival, recuperó la pelota, Ritsu Doan remató fuerte de zurda y la pelota ingresó con complicidad de Unai Simón. Al ratito, un jugador nipón rescató un centro que cruzó toda el área chica, lo metió de vuelta en ella y lo empujó Ao Tanaka.

España quedó segunda en el grupo E y esquivó la llave de Croacia y Brasil en el Mundial

En ventaja, Japón le volvió a entregar la pelota a España y se refugió porque recibir un tanto significaba quedar eliminado por la victoria germana frente a los ticos. Aguantó como pudo frente a un oponente que solo se desesperó cuando el triunfo parcial de Costa Rica sobre Alemania lo sacaba del certamen.

Así, el elenco asiático lideró el grupo E con seis puntos y en octavos de final enfrentará a Croacia, escolta del F. El encuentro será el próximo lunes a las 12 (hora argentina) en el estadio Al Yanub con transmisión de DSports y la TV Pública. El europeo, por su parte, quedó segundo y su rival en la siguiente etapa será Marruecos el martes 6 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación con transmisión de DSports y TyC Sports.

Costa Rica 2-4 Alemania

Alemania quedó afuera del Mundial en primera etapa porque segunda vez consecutiva porque Japón derrotó 2 a 1 a España y quedó con peor diferencia de gol de los españoles. En el encuentro que se disputó en el estadio Al Bayt con arbitraje de la francesa Stéphanie Frappart, primera mujer en impartir justicia en un partido de una cita ecuménica masculina, el conjunto de Hansi Flick abrió el marcador a los 10 minutos por intermedio de Serge Gnabry. Desde entonces, controló el juego y generó situaciones para aumentar la diferencia, aunque también dio ventajas atrás y Manuel Neuer salvó de milagro un fuerte remate de Keysher Fuller luego de fallas consecutivas de dos defensores centrales.

Con la victoria parcial suya y del elenco español sobre los nipones en el otro duelo, a los germanos les era suficiente para alcanzar el segundo puesto y meterse entre los 16 mejores del campeonato. Sin embargo, en el segundo tiempo de ambos juegos pasó de todo y la moneda no cayó de su lado. En tres minutos, al combinado de Luis Enrique le dieron vuelta el partido en el estadio Internacional Khalifa. Así, Alemania necesitaba golear y, sacudido, los ticos le revirtieron el marcador en una una docena de minutos gracias a Yeltsin Tejeda y el propio Neuer en contra.

Aunque reaccionó y con un doblete de Kai Havertz más otro tanto de Niclas Füllkrug, ambos ingresados en el complemento, logró su primera victoria en Qatar 2022, la parda de España nunca llegó y se despidió de la Copa del Mundo más temprano de lo que proyectó. Los centroamericanos, que en los minutos que estuvieron en ventaja estaban clasificando junto a Japón dejando afuera a las dos potencias europeas, también cerraron su incursión en el campeonato.

Grupo F

Croacia 0-0 Bélgica

Bélgica no pudo ganarle a Croacia y quedó eliminada en la primera etapa del Mundial porque Marruecos venció a Canadá. Aunque no hubo goles, no faltaron las emociones. Los primeros 60 minutos fue todo de los croatas, a quien el colegiado le sancionó un penal a favor en el primer tiempo pero cuando Luka Modric se preparaba para ejecutarlo, lo invalidó a instancia del VAR porque hubo offside y, además, no había existido la infracción que divisó. En esa hora de juego, las mejores opciones fueron del conjunto de Zlatko Dalić, pero Thibaut Courtois sostuvo a un combinado que llegó al trascendente duelo en un contexto de conflicto entre los propios jugadores por declaraciones cruzadas.

Con la necesidad de ganar para clasificar, Roberto Martínez mandó a la cancha a Romelu Lukaku antes de iniciar el complemento y este, que no fue titular en ningún encuentro porque llegó al torneo lesionado, falló todas las opciones que tuvo para anotar, cuatro de ellas de manera increíble. Un remate desde adentro del área dio en el palo, un cabezazo de frente al arco se fue por arriba del travesaño, un fuerte disparo de un compañero le rebotó en una de sus piernas y pasó a centímetros de la valla y, por último, quiso frenar un balón en el área chica y definir pero le reboto y se lo sirvió al arquero Dominik Livakovic.

Croacia se adjudicó el segundo puesto en el grupo F con cuatro puntos y en octavos de final jugará contra el líder del grupo E, Japón. El encuentro será el próximo lunes a las 12 (hora argentina) en el estadio Al Yanub con transmisión de DSports y la TV Pública.

Croacia rescató un empate con Bélgica y clasificó a octavos de final

Canadá 1-2 Marruecos

El elenco africano avanzó a los octavos de final de un Mundial 36 años después de la última vez que lo había logrado gracias al triunfo por sobre los canadienses que, incluso, lo dejó en lo más alto del grupo porque Croacia empató con Bélgica. En la próxima etapa se medirá con España, escolta del grupo E. El duelo será el martes 6 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación con transmisión de DSports y TyC Sports.

Desde el inicio, Marruecos fue superior y el primer tanto del partido llegó a los cuatro minutos de comenzado luego de un grosero error de Milan Borjan y del defensor Alistair Johnson, que le regalaron la pelota a Hakim Ziyech y este definió de primera por encima de arquero que salió lejos del arco. Canadá tuvo una buena ocasión para igualar en el minuto 15, con un centro de Cyle Larin que estuvo a punto de aprovechar su compañero Tajon Buchanan. Sin embargo, fueron los africanos los que aumentaron la ventaja. A los 23 minutos, Achraf Hakimi envió un pase largo desde atrás de mitad de cancha para Youssef En-Nesyri, quien definió de gran manera ante la salida de Borjan y la floja marca de los centrales Kamal Miller y Steven Vitoria. Así, el delantero de Sevilla de España se convirtió en el primer jugador de su país en marcar en dos Copas del Mundo diferentes (Rusia 2018 y Qatar 2022).

El arquero canadiense Milan Borjan le regaló la pelota a Hakim Ziyech y recibió el primer tanto PATRICK T. FALLON - AFP

El descuento llegó a los 40 minutos. El lateral Sam Adekugbe se adelantó con pelota dominada por el sector izquierdo y envió un centro raso que terminó con un gol en contra del defensor marroquí Nayef Aguerd. Es el único tanto que recibió la selección de Marruecos en lo que va de la Copa del Mundo. Antes del cierre de la primera etapa, a En-Nesyri le anularon un tanto por posición adelantada.

En el complemento, Marruecos bajó la intensidad, durmió el partido. Canadá trató de despedirse con honores, sin conseguirlo, aunque tuvo una gran ocasión cuando Atiba Hutchinson cabeceó y la pelota impactó en el travesaño y luego picó sobre la línea. A sabiendas del empate en el otro duelo, los dirigidos por Walid Regragui priorizaron el orden defensivo y cerraron el encuentro como quedó después de los primeros 45 minutos.

Marruecos lideró la zona F con su victoria contra Canadá

Cronograma de partidos del viernes 2 de diciembre

Corea del Sur vs. Portugal (Grupo H) - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

- Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports). Ghana vs. Uruguay (Grupo H) - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

- Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública). Camerún vs. Brasil (Grupo F) - Viernes 2 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

- Viernes 2 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports). Serbia vs. Suiza (Grupo F) - Viernes 2 de diciembre a las 16 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

