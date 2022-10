¿Rodrigo de Paul se va de Atlético de Madrid? La decisión que tomó el club y el interés de Juventus

escuchar

Rodrigo de Paul, titular en la selección argentina, no está cómodo en Atlético de Madrid, donde es cuestionado por razones extra futbolísticas, y podría marcharse a la Juventus en el marcado de pases de enero próximo. ”Habría una ruptura entre De Paul y el entrenador Diego ‘Cholo’ Simeone, cansado de cierto tipo de actitudes y situaciones del jugador”, publicó el diario italiano Tuttosport, en una nota en la que también adelantan el deseo de Juventus de contar con el mediocampista a partir de enero de 2023. Sin embargo, desde el Aleti desmintieron esa posibilidad de salida.

De Paul atraviesa un momento complicado en el Colchonero. Fuera de lo estrictamente futbolístico, el mediocampista estuvo en el ojo de la tormenta por una situación personal hace algunas semanas. Luego de los amistosos que afrontó con la selección argentina ante Honduras y Jamaica, el jugador le habría planteado a la institución madridista que necesitaría un día extra para resolver un problema con su padre en la Argentina. Sin embargo, se filtraron fotos con su pareja, la cantante ‘Tini’ Stoessel, en un evento en Miami, algo que generó malestar en el equipo.

Sumado a esto, el ex Racing perdió protagonismo en el equipo de la capital española e incluso fue silbado por los hinchas en algunos de los últimos partidos. Ante esto, según la prensa italiana, Juventus lo pretende como refuerzo para la segunda parte de la temporada que iniciará en enero luego del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, de Paul tiene contrato vigente con Atlético de Madrid hasta el 2026, por lo que el combinado italiano deberá hacer una gran oferta para adquirir su pase.

En las últimas horas, Enrique Cerezo, presidente del club madridista, afirmó que no pretenden desprenderse del futbolista: “Nosotros no sabemos nada. Pregúntale al que te lo haya comentado porque debe saber más que nosotros. Para nada está en venta”, respondió el dirigente al periodista Oscar Martínez, que lo entrevistó en Radio Del Plata (AM 1030). “De Paul es un buen jugador, es del Atlético de Madrid y estamos muy contentos con él. No tenemos ningún problema. Ha estado en penitencia por algún descanso. Pero está encantado de volver con fuerzas e ilusión”, agregó.

Enrique Cerezo habló sobre De Paul y la polémica que se generó en las últimas semanas

Los números de Rodrigo de Paul en su primera temporada en España

Finalizó el año con una calificación promedio de 7.19, según SofaScore.

según SofaScore. Disputó un total de 47 encuentros repartidos entre Liga de España, Copa del Rey y Champions League. 31 de ellos fueron como titular .

repartidos entre Liga de España, Copa del Rey y Champions League. . Convirtió cuatro goles .

. Repartió una asistencia .

. Alcanzó un 80% de efectividad en pases .

. Integró el equipo ideal de La Liga en cuatro fechas.

En la vigente temporada, de Paul lleva disputados seis partidos como titular de los 14 que jugó Atlético de Madrid entre liga local y Champions. Acumula un promedio de 53,27 minutos en cancha por encuentro. Convirtió un gol y brindó una asistencia, ambas cosas ante Celta de Vigo, en un partido correspondiente a la fecha 5 del campeonato local, en el que el Aleti se llevó los tres puntos luego de ganar 4-1.

En la competencia continental, el ex Racing no disputó ningún partido como titular. En los dos primeros, ante Porto y Bayer Leverkusen, ingresó desde el banco de suplentes al inicio del complemento. Ante Brujas, por la fecha 3, no sumó minutos en la caída de su equipo por 2-0, y en el último compromiso también ante el equipo belga solo disputó 30 minutos y no logró marcar la diferencia.

La falta de continuidad de Rodrigo preocupa al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, de cara al Mundial que comenzará a disputarse en menos de dos meses. Con respecto a esto, el DT ya manifestó en varias oportunidades que ‘a la selección le beneficiaría mucho que los jugadores lleguen con rodaje’. De Paul es un jugador fundamental en el esquema del combinado albiceleste, pero debe llegar a Qatar en óptimas condiciones para no perderle pisada al resto de los convocados.

Scaloni necesita que todos los jugadores de la selección argentina lleguen con rodaje al Mundial

