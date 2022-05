Roland Garros 2022: los favoritos a ganar en París según las apuestas

Roland Garros 2022, torneo madre en polvo de ladrillo y uno de los cuatro Grand Slams, ya comenzó su etapa de clasificación el pasado lunes 16 de mayo. Este domingo comienzan a disputarse los partidos del cuadro principal y hay varios nombres que parten como favoritos a quedarse con el título, no solo por su calidad tenística, sino también por su experiencia en competencias de estas características. Gracias a esto, las plataformas de pronósticos deportivos ya muestran quiénes son esos principales candidatos.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, la nueva estrella del tenis mundial ATP

La sensación del tenis en este 2022 es el principal candidato a quedarse con el Roland Garros según las casas de apuestas ya que, si llega a conseguir levantar el trofeo, algo que no parece nada descabellado, se pagarán cuotas que rondan los 3.20. El joven español es el jugador con más títulos ATP en lo que va del 2022 ya que consiguió levantar el trofeo en dos ATP500 (Río de Janeiro y Barcelona) y dos Masters1000 (Miami y Madrid). Además, acumula 28 triunfos y solo tres caídas. Con sus 19 años recién cumplidos, es la gran aparición del tenis en los últimos años. Elogiado por los mejores del circuito, llega a París con la intención de ganar su primer Grand Slam.

Por otro lado, aunque se tienen que dar varios resultados, puede terminar la temporada en el primer lugar del ranking ATP (actualmente se encuentra 6to). Para eso, deberá tener actuaciones más que destacadas no solo en este RG, sino también en los demás torneos importantes que quedan por disputarse este año (Wimbledon y US Open, por dar algunos ejemplos puntuales) y, por supuesto, esperar a que el resto de los integrantes del TOP 10 obtengan peores resultados que él.

Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic en un partido frente a Stefanos Tsitsipas en el ATP Roma Open de 2022 TIZIANA FABI - AFP

El serbio quiere volver a levantar un trofeo de Grand Slam tras su ausencia en el Abierto de Australia por negarse a la aplicación de las vacunas contra el Covid-19. Su objetivo para este Roland Garros será igualar a Rafa Nadal como el más ganador de la historia.

Nole es el actual defensor del título. Además, también ha ganado este torneo en 2016 tras vencer en la final a Andy Murray. El hecho de ser considerado como uno de los mejores tenistas de la historia, claramente lo posicionan como uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo en París. Su camino no será fácil y sabe que tendrá la mirada sobre él luego de tantas polémicas a lo largo de este año, ya que no solo quedó afuera del Australian Open, sino también de los Masters1000 de Indian Wells y Miami, todo por el mismo motivo.

A pesar de esto, sigue ocupando el 1er lugar del ranking ATP gracias a sus resultados en 2021 (ganador de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y finalista del US Open). Las plataformas digitales de pronósticos deportivos pagan una cuota aproximada de 3.25 si consigue el tan ansiado trofeo.

Rafael Nadal

Rafael Nadal en una conferencia de prensa realizada en Palma de Mallorca

Su nombre habla por sí solo. Es el mejor jugador de la historia del tenis en polvo de ladrillo. Ganador de 13 Abiertos de Francia y de 21 Grand Slams, algo que lo consolida como el tenista que más veces se consagró en este tipo de torneos.

En este Abierto posee un récord inigualable. ya que disputó 108 partidos y solamente perdió tres, el último frente a Novak Djokovic en las semifinales del 2021, donde finalmente el serbio consiguió quedarse con el trofeo tras vencer a Stefanos Tsitsipas en el enfrentamiento final.

En una conferencia de prensa previa al inicio del torneo, el español dejó en claro que no se preparó como hubiese querido: “¿Soy el favorito? No, para nada. Soy uno de los aspirantes al título, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Mi nivel en la tierra ha sido alto por un tiempo. Pero no tuve la preparación que quería para este Roland Garros”.

La Fiera viene de ganar el Australian Open en enero de este año tras vencer en la final a Daniil Medvedev, por lo que, a pesar de no sentirse en su prime, llega con el ánimo en alza y se perfila como uno de los firmes candidatos. Las cuotas que se pagan por su triunfo rondan los 5.00.

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas celebra con su trofeo después de ganar el torneo Monte-Carlo ATP Masters Series en Mónaco el 17 de abril de 2022. VALERY HACHE - AFP

El griego querrá quitarse la espina de haber perdido la final del último Roland Garros frente a Novak Djokovic. Actualmente ocupa el cuarto lugar del ranking ATP, algo que lo posiciona como otro de los favoritos a quedarse con el trofeo.

Todavía no ha conseguido ningún título de Grand Slam. Sin embargo, además de ser finalista en RG el año pasado, también ha llegado a instancias de semifinales en varias ocasiones: Australian Open 2019, 2021 y 2022 y Roland Garros 2020. A fines del 2021, en una entrevista concedida a Sport Bild, el tenista de 23 años dejó una frase que demuestra la seguridad que tiene sobre sí mismo: “Actualmente solo hay un gran jugador: Novak Djokovic. Continúa siendo el mejor del mundo. Pero Daniil Medvedev, Alexander Zverev y yo lo seguimos por detrás. Podemos convertirnos en los próximos tres grandes, creo firmemente en ello”.

Hoy en día, las cuotas por una victoria del griego son iguales a las que se pagan por Rafael Nadal: 5.00.