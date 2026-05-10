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Roma venció por 3-2 a Parma, por la Liga de Italia 2025

El partido correspondió a la fecha 36 del certamen de primera división de la Serie A; los detalles que hay que saber

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Parma y Roma disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol italiano
Parma y Roma disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol italiano

Roma venció por 3-2 a Parma como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 36 de la Serie A 2025. Para Roma los goles fueron marcados por Malen , Rensch , Malen , mientras que para Parma los goles fueron marcados por Strefezza Rebelato, Keita. El cotejo se disputó en el estadio Ennio Tardini, en una nueva jornada del fútbol italiano.

Con este resultado, Parma suma 42 puntos, ubicándose en la 13 posición, mientras que Roma tiene 67 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Parma y Roma en la tabla de posiciones, tras la fecha 36

Cómo se disputa la primera división del fútbol italiano en 2025/2026

La Serie A Enilive, primera división del fútbol italiano, se disputa con un formato de grupo único compuesto por veinte equipos de todo el país. A lo largo de 38 jornadas, cada equipo se enfrenta dos veces con cada rival —una como local y otra como visitante—. El calendario se define mediante sorteo previo al inicio del campeonato. La clasificación se determina de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.

En cuanto al descenso, los tres últimos equipos de la tabla perderán la categoría y pasarán a disputar la Serie B.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

Al finalizar la temporada, los cuatro primeros equipos de la tabla acceden a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Coppa Italia 2025-26 y el mejor clasificado restante que no haya accedido a la Champions obtendrán los cupos para disputar la UEFA Europa League 2026-27. El siguiente equipo mejor ubicado, que tampoco haya clasificado a las dos competencias anteriores, ingresará a la UEFA Conference League 2026-27.

¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de plazas europeas puede sufrir modificaciones en determinadas circunstancias. Si un mismo equipo logra clasificarse a más de una competencia continental a través de distintas vías —por ejemplo, por ganar la liga y la copa—, o si obtiene una plaza adicional como consecuencia de haber conquistado un título europeo, se aplican ajustes en los cupos disponibles.

Uno de los casos más frecuentes es el de la Coppa Italia: si el campeón del torneo también termina la Serie A entre los cuatro primeros puestos, clasificando así a la Champions League, el cupo de Europa League obtenido en la Copa pasa automáticamente al quinto clasificado del campeonato. En consecuencia, el lugar en la Conference League será cedido al séptimo equipo en la tabla final.

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