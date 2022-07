Vanina Correa, en la Copa América femenina 2022: el último baile de la capitana argentina de números formidables que dijo presente en las mejores citas

Entre los tipos de liderazgos que se necesitan dentro de un buen equipo, la figura de Vanina Correa se mueve como pez en el agua. Porque el paso del tiempo no le aplacó su calidad, porque la seriedad con la que mira es también la seriedad con la que trabaja y porque transmite desde la acción, como pocos y pocas pueden hacerlo, predicando con el ejemplo. En ese prototipo sobresale otro aspecto: la perseverancia. Por eso no es casual que a sus 38 años sea la gran referente de la selección argentina que está disputando la Copa América y, tampoco, que haya sido quien tomó la palabra una vez consumada la derrota ante Colombia, en semifinales, que fue un golpe duro, pero no de nocaut.

La selección y Vanina, con la cinta de capitana en el brazo, tendrán un nuevo reto este viernes. Aunque para la arquera será especial: será su adiós en la máxima competencia de países a nivel continental. Estuvo en todos los grandes logros de este seleccionado. Le pone fin a una etapa. Aunque sin estridencias, fiel a su estilo.

Vanina Correa, selección argentina en Copa América 2022 AFA

Cuando la Argentina salte a la cancha para verse las caras con Paraguay (a las 21, Directv y TV Pública), en el partido por el tercer puesto y el bronce, pondrá en juego muchas cosas: pero la primera y más importante es aquella que tuvo como objetivo primario desde que arribó a Colombia: llevarse una de las tres clasificaciones directas que otorga el certamen para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Quizás también el fin del recorrido de Vanina como futbolista.

La arquera de Rosario Central disputará este encuentro sabiendo que será el epílogo en este torneo. Estefanía Banini y Soledad Jaimes harán lo propio. Aunque lo de Vanina resalta en sí mismo por este dato que pone de manifiesto su vigencia: es la única jugadora del actual plantel que estuvo en la única Copa América que ganó la Argentina en su historia: la de 2006. Y no solo eso: fue parte de todas las citas trascendentales del seleccionado femenino. Sus números son arrolladores. Y un hipotético cuarto Mundial para ella, el deseo más profundo.

Hace 16 años la Argentina superó en Mar del Plata en la final del por entonces denominado Sudamericano -actual Copa América- a Brasil 2 a 0. También, clasificó al Mundial 2007 y a los Juegos Olímpicos 2008. Las heroínas de ese 26 de noviembre fueron Eva González y María Belén Potassa quienes marcaron los goles de una consagración que quedó en la historia grande de la disciplina.

Correa, de apenas 23 años, no fue titular en el elenco dirigido entonces por Carlos Borrello, que debutó con triunfo ante Uruguay 2 a 1 y, después, goleó a Chile 8 a 0. En el cierre de la fase inicial se impuso a Ecuador 1 a 0 y a Colombia 6 a 0. En la etapa decisiva, igualó sin tantos con Paraguay y doblegó a las orientales 2 a 0, último partido antes del choque con las brasileñas.

que debutó con triunfo ante Uruguay 2 a 1 y, después, goleó a Chile 8 a 0. En el cierre de la fase inicial se impuso a Ecuador 1 a 0 y a Colombia 6 a 0. En la etapa decisiva, igualó sin tantos con Paraguay y doblegó a las orientales 2 a 0, último partido antes del choque con las brasileñas. El plantel lo conformaron Analía Almeida, Sabrina Celeste Barbitta, María Gimena Blanco, Carmen Brusca, Gabriela Chávez, Mariela Coronel, Correa, Romina Ferro, Marisa Gerez, Rosana Gómez, González, Analía Hirmbruchner, Clarisa Huber, Florencia Mandrile, Ludmila Manicler, Andrea Ojeda, Catalina Pérez, Florencia Quiñones, Potassa y Fabiana Vallejos.

Vanina brilló en la Copa del Mundo 2019, a la que la Argentina volvió luego de 12 años AFP

Correa nació el 14 de agosto de 1983 en Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe, y empezó a jugar al fútbol a los seis años en Renato Cesarini, cuna de grandes profesionales como Andrés Guglielminpietro, Santiago Solari, Fabián Cubero, Javier Mascherano, Martín Demichelis y Pablo Piatti.

Su carrera siguió en Rosario Central, donde debutó a los 14 años en primera división y actualmente es la arquera titular del plantel profesional. Entre sus partidas y regresos, que fueron reiteradas, se desempeñó en Banfield, Boca, San Lorenzo y Espanyol de Barcelona.

Su primer contacto con la selección argentina fue a los 16 años en una preselección Sub 19. Desde entonces, siempre estuvo en el radar de los entrenadores que se hicieron cargo del combinado mayor.

Desde entonces, siempre estuvo en el radar de los entrenadores que se hicieron cargo del combinado mayor. Hace casi dos décadas que defiende los colores albicelestes porque debutó el 9 de abril de 2003 en el Sudamericano de Salta en un triunfo 3 a 0 sobre Paraguay. Ese año también jugó el Mundial de Estados Unidos, certamen en el que repitió en China 2007 y Francia 2019.

Vanina Correa disputó tres mundiales con la selección argentina femenina; quiere el cuarto LUCY NICHOLSON - X90050