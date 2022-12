Ver online TV Pública, TyC Sports y DirecTV: Argentina vs. Croacia, en vivo

escuchar

La Argentina y Croacia se enfrentan este martes, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio Icónico de Lusail, en un compromiso correspondiente a la semifinal del Mundial Qatar 2022. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports, y por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, Cont.ar y DGO. El ganador se medirá en la final ante el equipo que resulte vencedor del duelo entre Francia y Marruecos, que juegan este miércoles a las 16 en el Estadio Al Bayt.

Ambas selecciones accedieron a esta instancia gracias a los penales, con grandes actuaciones de los arqueros Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Dominik Livakovic. El equipo albiceleste eliminó a Países Bajos luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario con goles de Nahuel Molina y Lionel Messi (Wout Weghorts convirtió los dos tantos neerlandeses). El combinado balcánico, por su parte, dejó en el camino nada menos que a Brasil tras empatar 1 a 1 en los 120′ con goles de Bruno Petkovic y Neymar Jr.

Lionel Messi y Luka Modric en el partido entre Croacia y la Argentina por el Mundial de Rusia 2018 dpa

Cómo ver online Argentina vs. Croacia

El partido se disputará este martes 13 de diciembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. También estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, tienen la posibilidad de sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

En la conferencia de prensa previa al duelo trascendental, Lionel Scaloni se tomó tiempo para hablar sobre las polémicas que se generaron en el partido ante Países Bajos, que se convirtió en el segundo encuentro con más tarjetas de toda la historia de la Copa del Mundo con 16 amarillas y una roja por doble amonestación. El entrenador de la selección argentina se refirió a las duras críticas de la prensa internacional que, en su mayoría, alegaban que la albiceleste ‘no sabe ganar’: “Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia y nos fuimos calladitos. Ganamos la Copa América en Brasil y se vio la imagen más linda con Messi y (Leandro) Paredes sentados con Neymar. Yo no compro esa”, comentó el DT para darle cierre al asunto.

Lionel Scaloni en uno de los entrenamientos de la selección argentina en la Universidad de Qatar Aníbal Greco - La Nación

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, habló sobre su plan para evitar que Lionel Messi entre con contacto con la pelota: “Le dedicaremos especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios”, aseguró para luego continuar diciendo: “Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso”.

Por su parte, Luka Modric, la máxima figura del combinado balcánico, también habló sobre el capitán de la selección argentina: “Leo (Messi) es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final”, declaró el mediocampista de Real Madrid en una entrevista con el canal RTVE.

Luka Modric maneja los hilos de una Croacia que busca seguir haciendo historia en el Mundial GABRIEL BOUYS - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.92. Un triunfo del equipo croata, por su parte, paga cerca de 5.00; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.45 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según él, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es la Argentina, con un 51,5%. Por su parte el combinado europeo tiene un 24,2% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Nicolás Otamendi , Nicolás Tagliafico ; Rodrigo De Paul , Enzo Fernández o Leandro Paredes , Alexis Mac Allister ; Ángel Di María , Julián Álvarez y Lionel Messi .

: Emiliano ; Nahuel , Cristian , Nicolás , Nicolás ; Rodrigo , Enzo o Leandro , Alexis ; Ángel , Julián y Lionel . Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Bruno Petkovic o Mario Pasalic, Ivan Perisic y Andrej Kramaric,

