Teófimo López, Orlando González, José Pedraza y Christopher Díaz competirán en el Mortal Kombat 11 Aftermath

Fernando Vergara 24 de julio de 2020 • 23:59

Mortal Kombat pateó el tablero en el género de los videojuegos de pelea. Desde que John Tobias y Ed Boon crearon la primera entrega, en 1992, se transformó en la franquicia de lucha más famosa de todos los tiempos y cautivó al público. Ahora, el simulador de peleas conocido por sus protagonistas y su violencia en las partidas entregará un capítulo especial. En una innovadora iniciativa a través de un torneo virtual, destacados boxeadores como Teófimo López, Orlando González, José Pedraza y Christopher Díaz competirán en el Mortal Kombat 11 Aftermath, la expansión del emblemático videojuego. Así, los deportistas pasarán de los guantes a los joysticks.

En épocas de pandemia por el coronavirus, cuando la actividad deportiva es muy escasa, Combate SPACE (referente desde hace casi 30 años para los amantes del boxeo en Latinoamérica) se unió a Mortal Kombat. Históricamente, uno de los aspectos distintivos de este juego estuvo en su violencia explícita en los movimientos de los luchadores, que ultimaban a sus oponentes de forma sangrienta. Ahora, desde casa, los comandos los tomarán el estadounidense de raíces hondureñas López (15-0; 12 KO), y los puertorriqueños Pedraza (23-3-; 13 KO), Díaz (26-2; 16 KO) y González (15-0; 10 KO).

¿Alguna vez imaginaron estos atletas que sus vidas iban a estar ligadas al Mortal Kombat? "Siempre estuve cerca de los juegos, pero no de estos tan modernos. Definitivamente es algo nuevo, nos entretiene y nos sirve para liberar la mente dentro de la situación de pandemia que estamos atravesando" explicó González ante la pregunta de LA NACION. El prospecto puertorriqueño apodado Zurdo de Oro mejoró su invicto a fines de junio tras vencer por decisión unánime al ecuatoriano Luis Porozo en la continuación de las carteleras de verano de Top Rank en la "Burbuja" del hotel MGM Grand de Las Vegas.

"Jamás me imaginé una relación de ese tipo, y que además vaya a ser televisada. Pero me gusta experimentar estas nuevas situaciones. Al Mortal Kombat lo he jugado bastante cuando era más pequeño, aunque es cierto que estos últimos son diferentes. Y yo trato de aprender en todo", se sumó López. Tras coronarse en diciembre como campeón del mundo en peso ligero (FIB) Brooklyn se está preparando para su próximo combate. Existe la posibilidad de que sea una unificación de título ante el rey libra por libra Vasiliy Lomachenko (Ucrania) en septiembre u octubre. De ganar, el hondureño obtendría los cinturones AMB, CMB y OMB.

Tras coronarse en diciembre como campeón del mundo en peso ligero (FIB) Brooklyn López se está preparando para su próximo combate Crédito: Gentileza Combate Space

A través de los años, el legendario juego ha tenido invitados como Terminator o The Joker, conocido popularmente como El Guasón. Ahora, la última versión "Aftermath" cuenta con presencias retro como Robocop. Y se entremezclan con algunos personajes clásicos como Scorpion y Johnny Cage, un guiño para los fans de la primera época. "Uno de mis personajes favoritos es Raiden. Y también he practicado con mi esposa mientras usábamos a Sindel. Ella fue mi 'sparring' y nos divertimos mucho", confesó Brooklyn López en una entrevista concedida a varios medios latinoamericanos. "Yo opto por Sheeva. Pensé en otros personajes, pero me sentí muy cómodo con sus movimientos en todas las partidas que hicimos de prácticas", revela González, que de tener un personaje propio en Mortal Kombat lo apodaría como él: Zurdo de Oro. "Y su característica principal es que tendría una mano zurda bien pesada", dice sonriendo.

Desde sus inicios, el argumento de Mortal Kombat ofrecía un universo con una oscura historia de mundos paralelos, poderes sobrenaturales e historias que definían de forma individual a cada personaje del juego. Y por sobre todas las cosas, con escenas violentas. Por ejemplo, se caracterizó por ofrecer al jugador la posibilidad de rematar al oponente al finalizar el combate, momento en el cual se sucedían escenas por demás sangrientas denominadas fatalities y brutalities.

Desde ya, la gracia nunca se limita a las batallas, sino que se puede adoptar un método de juego más estratégico. ¿Qué similitudes puede tener un videojuego con aquello que un púgil puede ofrecer arriba de un ring? ¿Hay tácticas posibles de transmitir? "Por supuesto, el esfuerzo físico no es el mismo. Pero el esfuerzo mental sí se asemeja bastante. Cuando hablé con mi instructor le dije: 'Aquí hay mas combinaciones que las que yo puedo hacer arriba de un cuadrilátero'. Se precisa habilidad, tiempo, energía y estrategia mental. Todos elementos que nosotros como deportistas también debemos utilizar a la hora de pelear. Siempre hay que adelantarse a la movida del oponente y eso lo hacemos mucho en el boxeo. Definitivamente, lo veo como un complemento del deporte y no en el sentido del esfuerzo físico, sino en lo que respecta a la cuestión mental", explicó González. "Cuando estás concentrado en un videojuego sin dudas que precisas talento, habilidad. Yo no soy bueno en este mundo de los gamers, aunque siempre trato, intento, practico. Y me divierto mucho", remarcó López.

Los duelos podrán verse por la pantalla de SPACE a partir del 25 de julio (22 horas). Serán cuatro episodios en los que Teófimo López, José Pedraza, Christopher Díaz y Orlando González se enfrentarán con los legendarios personajes del videojuego Mortal Kombat 11, incluyendo a tres nuevos añadidos en la expansión Aftermath (Fujin, Robocop y Sheeva), hasta coronar al campeón el sábado 15 de agosto. "Sin dudas, me encantaría usar esos atuendos particulares que lucen los personajes. En mi país hubo una leyenda del boxeo que se animaba a ese tipo de vestimentas: Héctor Macho Camacho", sonríe González.

Teófimo López y Orlando González, del ring a los videojuegos Crédito: Gentileza Combate Space

¿Cómo será el torneo? En el episodio 1 se disputará la primera llave de la competencia entre López y González. Cada entrega de Combate SPACE presentará tres peleas. Quien sume más puntos se adueñará del combate y pasará a la gran definición del torneo. Allí quedará a la espera de su nuevo rival: Díaz o Pedraza, quienes competirán el sábado 1° de agosto.

En los relatos se encontrará Víctor Silva, narrador de Combate SPACE, quien se unirá a dos casters que llegan directo del mundo de los eSports: Alberto Gómez "KG_Chef", pro player mexicano, y Jorge "ISG HeeyGe0rge", reconocido por como uno de los mejores jugadores chilenos. "Los competidores estarán coacheados y aconsejados como si estuvieran en una pelea real. Verdaderamente, a todos nos han sacado de la zona de confort, pero esto es divertidísimo", detalla Silva. Para los boxeadores es tiempo de dejar los guantes por un rato y sentarse a tomar los controles.