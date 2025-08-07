Carolina Baldini habló del retiro del fútbol de su hijo Gianluca Simeone y fue contundente: “Te juzgan”

A los 27 años, Gianluca Simeone, el segundo hijo del Cholo, sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional. Tras quedar libre del Rayo Majadahonda, equipo de la cuarta división de España, decidió colgar los botines y dar un giro en su carrera, aunque sin alejarse del todo de las canchas: ahora se dedicará a la representación de futbolistas dentro de la agencia Impacto Deportivo Agency, donde trabajará junto a Leonardo Rodríguez, histórico representante de su padre. En medio de este cambio, su mamá, Carolina Baldini, no tardó en expresarse públicamente, por lo que compartió un mensaje cargado de orgullo y emoción por la nueva etapa que emprende su hijo.

Si bien hasta el momento Gianluca no dio explicaciones públicas, todo indica que su decisión de retirarse estaría vinculada con el deseo de estar más cerca de su pareja, Eva Bargiela, con quien espera su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para septiembre. Mientras la modelo reside en Argentina, el exdelantero venía desarrollando su carrera en España, lo que implicaba una distancia considerable en un momento clave a nivel personal. Como era de esperarse, la noticia generó revuelo en redes sociales y no faltaron las críticas respecto a los motivos de su retiro. Ante esto, su madre, Carolina Baldini, decidió expresarse a través de sus redes con un mensaje contundente: “Orgullosa de vos, por tener el coraje de seguir tus sueños, de seguir tu intuición, de querer trabajar, de progresar, orgullosa de vos por tener el coraje de dar un giro a tu vida, de jugártela“.

El contundente mensaje de Carolina Baldini tras conocerse la decisión de su hijo (Captura: Instagram @carobal14)

En el texto, que fue compartido por Baldini a través de una historia en su cuenta de Instagram, la exmodelo profundizó aún más en su mensaje hacia Gianluca. “Las cosas como todo en la vida pueden salir bien o mal, lo importante es intentarlo”, expresó y destacó el valor de animarse a cambiar de rumbo. Además, reflexionó sobre el peso del apellido Simeone: “Como siempre decimos nosotros, el apellido a veces te hace las cosas más fáciles, y a veces más difíciles, te juzgan más, tenés que dar el ejemplo, y a la primera equivocación te masacran”.

Finalmente, cerró su descargo con una frase cargada de emoción y orgullo: “En fin, estoy escribiendo esto, no para defenderte, sino porque soy simplemente una mamá orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo”.

La contundente decisión profesional de Gianluca Simeone

Tras dejar el fútbol profesional, Gianluca se suma al mundo de la representación deportiva

A nivel profesional, Gianluca Simeone siguió los pasos de sus hermanos Giovanni y Giuliano al formarse en las divisiones inferiores de River, donde incluso llegó a integrar la reserva y compartir equipo con figuras como Exequiel Palacios. Sin embargo, al no lograr debutar en la primera del Millonario, continuó su carrera en Gimnasia y luego emprendió un camino por distintos clubes de las categorías menores del fútbol español. Su último paso fue por el Rayo Majadahonda, al que llegó en julio de 2023 y del que quedó libre recientemente, lo que terminó de marcar el cierre de su etapa como futbolista.

Ahora, Gianluca inicia un nuevo camino profesional al sumarse a Impacto Deportivo Agency, una agencia de representación de jugadores que cuenta en su cartera con nombres como Nahuel Molina, Guido Mainero y Agustín Giay, entre otros. En total, se despide del fútbol con 134 partidos jugados, 24 goles y dos asistencias, con la intención clara de seguir vinculado al deporte desde otro rol. Su idea es abrirse camino en una industria que ya conoce de cerca, y en la que su familia —con el Cholo Simeone como emblema— tiene un lugar consolidado.