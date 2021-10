“Chicho” Serna arremetió contra Edwin Cardona por no volver a jugar la Libertadores: “No me gustó lo que hizo”

Mauricio “Chicho” Serna es siempre una referencia en el mundo Boca. Por sus títulos, su historia y lo que representa para el hincha, el férreo volante colombiano es muy escuchado por los fanáticos xeneizes. Este miércoles, “Chicho” rompió el silencio y habló, entre otros temas, sobre el último superclásico y los respectivos incidentes extradeportivos que vivieron en el último tiempo Sebastián Villa y Edwin Cardona en el club.

Sobre el superclásico, Serna consideró que “no hubo partido” porque “el árbitro no quiso” , ya que fue él quien determinó “la expulsión” de Marcos Rojo a los 16 minutos del encuentro, a la cual calificó como “determinante”. Luego, apuntó contra Fernando Rapallini por su historial como juez en partidos de Boca: “Cuando en la previa se habla de las estadísticas, y se marcan y después se ratifican, ya es delicado, y es lo que yo sentí”. Rapallini fue referí en 20 partidos de Boca, de los cuales el conjunto de la ribera ganó nueve, empató cinco y perdió siete. En tanto, en los encuentros de River, el equipo millonario ganó 17, empató siete y perdió dos.

Acerca los cambios que hizo el técnico Sebastián Battaglia en el partido tras la salida de Rojo, “Chicho” dijo: “Al final, la vida es cada momento tomar decisiones. Uno toma decisiones seguido. A veces, nos salen bien, otras no; a veces, ves unas cosas; otras personas, otras. Sobre una misma jugada, 5, 10 o 20 personas no nos ponemos de acuerdo porque lo vemos de forma diferente. Seguramente, Sebastián vio y por eso decidió lo que decidió; después, que nos guste, no nos guste, que haya podido ir más al frente, que no se habían podido meter mas goles. Entran en juego un montón de situaciones”, explicó en diálogo con ESPN.

“No me gustó lo que hizo Cardona”

Por otro lado, el exmediocampista se refirió a la decisión de Edwin Cardona de tomarse vacaciones durante la Copa Libertadores: “No me gustó lo que hizo Edwin, como hincha de Boca, y hoy que pertenezco adentro, no lo acepté y no lo voy a aceptar, porque era un momento importantísimo para el club, y él es un jugador que ha demostrado que es demasiado importante para el club. Entones, me parece que no, pero cada uno es responsable de sus actos”.

A su vez, cuestionó la actitud de Sebastián Villa de presionar a la dirigencia para ser vendido cuando tiene contrato vigente con la institución xeneize al retirar sus pertenencias del predio de Ezeiza e irse del país aduciendo una enfermedad de su mamá. En ese sentido, Serna consideró que esa “no era la manera” de manejarse como jugador, aunque admitió desconocer lo que “se habló o no en reuniones privadas” entre el futbolista y los dirigentes.

