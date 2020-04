Brooke Raboutu y su pasión por su deporte en su propia casa

La dificultad a la hora de entrenarse es uno de los aspectos por los que más se ven afectados en su día a día los deportistas de elite. El aislamiento por la pandemia de coronavirus les impide practicar con normalidad y muchos apelan a buscar 'soluciones caseras'. Es el caso de la escaladora estadounidense Brooke Raboutou. Tras la cancelación de la mayoría de las competiciones, la joven de 18 años se grabó a sí misma subiéndose por los muebles de cocina y las paredes de su casa para no perder forma.

"Tengo la suerte de tener un muro y estoy muy agradecida por ello en tiempos difíciles como este. Sé que no muchas personas tienen la fortuna de contar con eso en su casa, pero hay otras formas de entrenar en el hogar y divertirse", escribió Raboutou en su cuenta de Instagram.

La escaladora, nacida el 9 de abril de 2001 en Boulder, Colorado, es una de las dos estadounidenses clasificadas a Tokio 2020 en esta especialidad que tendrá su estreno olímpico. "Ese va a ser un hito importante y me siento honrada", remarca. La joven heredó la pasión por este deporte de sus padres Didier y Robyn -estrellas en el rubro- y a los 11 años ganó el prestigioso premio Golden Piton de la revista Climbing. Cuentan quienes la conocen que a los 4 años ya podía escalar las paredes con absoluta facilidad. Momentos que le aportaron una técnica casi perfecta, fuerza superior y resistencia.

Desde muy chica, Raboutou fue protagonista de videos de escalada que se convirtieron en virales y lograron millones de visitas. "Me gusta buscar desafíos, eso me mantiene motivada", decía. Ella no puede imaginarse un día sin esto. "Lo necesito", agrega.

Brooke -estudiante de negocios en la Universidad de San Diego- compitió en escalada rápida en varios eventos juveniles durante años, incluido el Campeonato Mundial Juvenil, donde ocupó el primer lugar en la categoría "all around" en 2016. Ya en 2019, Raboutou logró el pasaje a los Juegos Olímpicos tras finalizar novena en el Campeonato Mundial de escalada.